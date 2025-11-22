"C'est ça qui m'a plu" : Sébastien Pocognoli revient sur son départ de l'Union Saint-Gilloise

"C'est ça qui m'a plu" : Sébastien Pocognoli revient sur son départ de l'Union Saint-Gilloise
Photo: © photonews

Sébastien Pocognoli a accordé sa première interview à un média belge depuis sa signature à Monaco. Il s'est confié à Sudinfo sur ses ressentis plus d'un mois après son arrivée, son choix de rejoindre Monaco ou encore son exposition médiatique.

Le coach belge est désormais bien installé : "Je me sens très bien. Cela fait un mois, avec un calendrier chargé et beaucoup de matches. Tout est allé très vite : l’adaptation au club, la mise en place du travail quotidien… Et dans l’autre sens, le club a aussi appris à me connaître. Au final, on n’a presque pas vu le temps passer, mais oui, ça fait déjà un mois, et les choses se déroulent bien."

Son choix de rejoindre l'AS Monaco et de quitter l'Union SG en cours de saison avait beaucoup été critiqué. Il revient sur cette décision : "Mon choix a été fait en 48 heures. À l’Union, la décision avait été très rapide. Ici, c’est la même logique : on me témoigne de la confiance, on croit en mon potentiel. À l’Union, c’était encore plus audacieux, car je venais des jeunes. À Monaco, l’approche est tout aussi osée et cela reste un choix courageux : je suis un jeune coach qui sort d’une seule saison au plus haut niveau, mais avec de bons résultats. Mais les bases existent. La démarche était donc la même et c’est ça qui m’a plu."

"Tout s’est déroulé très vite et avec beaucoup de compréhension. On savait que cette situation aurait pu se présenter plus tôt," souligne-t-il. "L’été dernier, nous avions décidé de poursuivre ensemble, d’un commun accord, pour des raisons purement sportives. Dans le football, tout peut changer très rapidement. L’opportunité est arrivée, et chacun a avancé avec respect."

Une exposition médiatique plus importante

Rejoindre un club du top européen allait l'exposer à encore plus d’exposition médiatique. Mais cela ne lui fait pas peur : "Non, ça ne m'effraie pas, c’est un passage naturel. Dans un grand club, l’attention médiatique est plus forte, les carrières plus importantes, les ego potentiellement plus présents, même si je ne l’ai pas trop ressenti jusqu’ici."

Lire aussi… "C'était vraiment mon sentiment" : Sébastien Pocognoli explique la raison de son départ de l'Union"La relation avec les médias ou les joueurs dépend toujours du coach. En Belgique, j’avais de bons rapports avec tout le monde. Je serai jugé ici comme ailleurs : sur la qualité du travail, l’honnêteté et la cohérence," conclut-il à ce sujet. Depuis sa signature en terre monégasque, l'ancien coach de l'Union Saint-Gilloise présente un bilan mitigé avec trois victoires, deux nuls et deux défaites en sept matchs. Ce samedi, l'AS Monaco se déplacera sur la pelouse de Rennes pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait marquer le grand retour de Paul Pogba, qui figure dans le groupe pour la première fois de la saison.

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 18:15 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:45 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
