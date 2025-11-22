Il n'avait manqué que 15 minutes en 15 matchs : coup dur et longue absence pour Malines

Il n'avait manqué que 15 minutes en 15 matchs : coup dur et longue absence pour Malines
Photo: © photonews

Ce dimanche à Genk, Malines voudra une nouvelle fois prouver qu'il a sa place dans le top 6. Le KaVé devra toutefois se passer de Redouane Halhal, absent pendant plusieurs semaines.

Malines réalise un bon début de saison sous les ordres de Fred Vanderbiest et pointe à la sixième place du classement. Ce dimanche, le Kavé se déplacera donc chez un concurrent direct, le Racing Genk.

En conférence de presse ce vendredi, le T1 de Malines a toutefois livré une très mauvaise nouvelle. Redouane Halhal, qui avait joué tous les matchs et n’avait manqué que quinze minutes depuis le début de la saison, est blessé à la cheville.

Redouane Halhal ne reviendra qu'après la trêve internationale

Le défenseur central franco-marocain de 22 ans, international U23 avec les Lions de l’Atlas, devrait manquer quatre semaines de compétition. Il fera son retour en début d’année 2026.

"Il portera une attelle pendant trois semaines, après quoi son état sera réévalué. Son retour sur le terrain n’est pas prévu avant la trêve hivernale. Il avait déjà des douleurs depuis deux à trois semaines et a eu besoin de médicaments lors des dix dernières minutes du match contre l’Union", a commenté Fred Vanderbiest.

Redouane Halhal risquait une fracture de fatigue s’il avait continué à jouer avec cette blessure. Champion d’Afrique avec les U23 du Maroc en 2023, l’ancien de Montpellier pourrait être remplacé par Mory Konaté, de retour de blessure.

