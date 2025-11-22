Les 40 ans d'une légende : Anderlecht célèbre Mbokani, Besnik Hasi partage une anecdote

Dieumerci Mbokani fête ses 40 ans ce samedi. L'occasion pour le RSC Anderlecht de fêter le Soulier d'Or, double champion de Belgique à l'époque avec les Mauves.

Dieumerci Mbokani a 40 ans ce samedi. Un cap symbolique pour l'attaquant retraité depuis 2024 et une dernière aventure en Arménie, mais qui a marqué l'histoire du championnat de Belgique. Après un premier passage à Anderlecht en 2006, Mbokani explose au Standard de 2007 à 2010 (120 matchs, 50 buts), remportant deux titres de champion de Belgique avec les Rouches.

Après une expérience compliquée à Monaco et Wolfsbourg, le Congolais revient à Anderlecht en 2011 et y connaît la période la plus prolifique de sa carrière : deux nouveaux titres de champion, un Soulier d'Or et 43 buts en 69 matchs de championnat.

De quoi obtenir un statut de légende du championnat belge avec deux clubs éternels rivaux, avant de continuer sa carrière au Dynamo Kiev, à Norwich et Hull City. "Dieu" reviendra ensuite en Belgique à deux reprises, à l'Antwerp de 2018 à 2021 (42 buts en 82 matchs) puis à Beveren (16 buts en 24 matchs).

Pas surprenant donc que le football belge célèbre celui qui a été l'un des plus grands attaquants passés par notre championnat ces 20 dernières années. Le RSCA, notamment, lui a rendu hommage via Instagram et Besnik Hasi a partagé une anecdote savoureuse.

"Il n'était pas le plus grand travailleur, mais d'un autre côté, c'est peut-être l'attaquant le plus talentueux avec lequel j'ai travaillé", estime l'actuel coach des Mauves. "Dans les moments les plus stressants, on le voyait en train d'écouter de la musique congolaise, complètement détendu. Je lui demandais s'il était prêt à jouer. Il me disait toujours : "Je déciderai du match aujourd'hui". Boom, 1-0. C'était toujours un plaisir de l'avoir dans votre équipe".