"Une honte pour le football belge" : la VAR met Westerlo en colère

Westerlo aurait pu remporter sa première victoire en cinq rencontres, mais le VAR en a décidé autrement. Et Issame Charaï était furieux.

Westerlo a dominé La Gantoise ce samedi... mais cela ne s'est pas vu au marquoir (0-0). Et pour cause : les Campinois ont marqué, mais le but de Sakamoto a été annulé en raison d'une position de hors-jeu très, très limite signalée par le VAR.

Problème : l'assistance vidéo a mis très longtemps à tracer la bonne ligne permettant de décider si oui ou non, l'attaquant japonais était en position illicite. Le doute plane donc, et pour l'entraîneur de Westerlo, Issame Charaï, c'est inadmissible.

"Je voudrais revenir sur cette phase. C'est une honte pour le football belge", s'emportait-il après la rencontre au micro du diffuseur DAZN. "C'est honteux de ne pas savoir quelle ligne tracer et de devoir en débattre. Je précise que je ne peux rien reprocher à Bert Put, qui ne fait que suivre ce qu'on lui dit à l'oreillette".

"Ca ne peut pas arriver à ce niveau", ajoute Charaï. "Je trouve ça très étonnant. On nous avait dit en début de saison qu'en cas de doute, le but serait validé. Et ça n'a pas été le cas ici".

Westerlo aurait probablement mérité la victoire... mais a cependant aussi été sauvé par le VAR en fin de rencontre, quand un penalty a été annulé pour La Gantoise, là aussi sur intervention de la vidéo.