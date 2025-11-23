Anderlecht devra-t-il se résoudre au départ de son capitaine ? "C'est son choix et je peux le comprendre"

Colin Coosemans porte le maillot d'Anderlecht depuis maintenant plus de quatre ans. Mais il ne semble pas pressé de prolonger, du moins dans les conditions proposées.

En signant au Sporting en 2021, Colin Coosemans ne s'attendait sans doute pas à l'importance qu'il prendrait des années plus tard. Après des premières saisons passées dans l'ombre (sur le banc et même en tribune), il est aujourd'hui capitaine de l'équipe.

L'arrivée d'un nouveau gardien à souvent été évoquée, il y a un an et encore cet été, mais Coosemans est toujours là. L'été prochain, il rentrera dans sa dernière année de contrat au Lotto Park. Il aura alors 34 ans. Anderlecht n'est pas contraire à une prolongation, mais pas à n'importe quelle condition.

"Colin n'a pas encore accepté notre proposition, qui date de la fin de la saison passée. C'est son choix et je peux le comprendre", explique Olivier Renard, interrogé par La Dernière Heure.

Rien ne presse mais le cadre est posé

"Il fait partie des joueurs qui ont connu les anciens contrats à Anderlecht. Ce qu'on lui a proposé, rentre dans les normes des nouveaux contrats. Ce sont déjà de très bonnes normes. C'est à lui de décider. Il n'y a pas le feu. Il a encore un contrat jusqu'en 2027, on est content de lui, il est notre capitaine", poursuit le directeur sportif.

La donne est donc claire : s'il reste, Colin Coosemans devra se satisfaire d'un contrat revu à la baisse s'il entend rester. Olivier Renard a beau l'avoir déjà connu à Malines (quand Coosemans était en concurrence avec Jean-François Gillet et Anthony Moris), il ne déviera pas de sa stratégie, avec une masse salariale revue à la baisse.