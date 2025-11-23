Felice Mazzu remonté après sa première défaite : "Il faut vraiment qu'on revoie les règles"

Felice Mazzu remonté après sa première défaite : "Il faut vraiment qu'on revoie les règles"
Photo: © photonews

Felice Mazzu a vécu sa première défaite à la tête de Louvain. Il déplore le mauvais début de match de son équipe, mais aussi le penalty accordé par le VAR à Saint-Trond.

Felice Mazzu retrouvait son ancienne équipe de Saint-Trond avec Louvain. Mais contrairement à ses trois premiers matchs à la tête des Universitaires, la victoire n'a pas été au rendez-vous. OHL s'est procuré plusieurs occasions nettes, mais s'est retrouvé mené 0-2 après 45 minutes.

"Je suis frustré par notre début de match. Lors du match précédent (victoire 1-2 au Cercle après avoir concédé l'ouverture du score), nous avions mal joué en première mi-temps, mais nous avions réussi à redresser la barre après la pause", déplore Mazzu en interview.

"Aujourd'hui, notre première demi-heure a été mauvaise et nous avons encaissé deux buts. Enfin, un but certain. Parce que ce penalty…", peste-t-il. L'entraîneur carolo ne comprend pas pourquoi l'arbitre a été appelé à l'écran par le VAR pour un tacle d'Oscar Gil entraînant un contact du ballon avec sa main. "Il faut vraiment qu'on revoie les règles", estime Mazzu.

Un penalty qui fait débat

"Si vous êtes en pleine vitesse et que vous taclez, comment éviter que le ballon touche le bras ? Que devez-vous faire de vos bras ? Je n'ai jamais joué au football à haut niveau, Wouter Vrancken oui. Peut-être que Wouter peut en dire plus à ce sujet", a-t-il poursuivi. L'entraîneur du STVV s'est montré du même compatissant : "Je suis d'accord avec ce que dit mon collègue. En tant qu'amateur de football, ce n'est pas agréable de voir un penalty accordé de cette manière. Disons qu'au moins, ils suivent une ligne directrice et continuent à l'appliquer"?

Lire aussi… Première défaite depuis son arrivée à Louvain : Felice Mazzu rate ses retrouvaillesFelice Mazzu a alors repris la parole : "Nous avons bien réagi en seconde période, mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à marquer à nouveau. Ce n'était pas un problème de mentalité, mais nous devons absolument mieux démarrer les matchs".

Louvain se sera battu jusqu'au bout face à une séduisante équipe de Saint-Trond, plus que jamais dans le top 4, à un point d'Anderlecht. Le menu à venir sera tout aussi copieux avec un déplacement à Genk, puis la réception du Club de Bruges en Coupe de Belgique.

STVV
OH Louvain
Felice Mazzu

