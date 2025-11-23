La folie de la Serie A, encore au-dessus de celle du Standard ? "Tu ne peux plus sortir dans la rue"

Cet été, Thomas Henry est revenu en Belgique après quatre saisons en Italie. Même si le football liégeois sait y faire en matière de ferveur, la Serie A est encore un autre monde.

Avec ses 67 matchs en Serie A (avec 14 buts à la clef), Thomas Henry est l'un des joueurs les plus expérimentés du noyau du Standard, de ceux qui doivent tirer l'équipe vers le haut malgré un poste parfois ingrat. Même si ses deux dernières saisons dans la Botte étaient plus mitigées, l'attaquant français en garde un souvenir impérissable.

Il faut dire qu'Henry a longtemps dû cravacher pour s'imposer au haut niveau, arrivant en Belgique via Tubize. Pour lui, rejoindre la Serie A était un rêve. Il explique à Circus Daily avoir vécu un fort contraste.

"C'est peut-être le plus grand gap de ma vie. À Louvain, j'arrive comme un inconnu. Personne ne s'attendait à ce que je marque 21 buts en 31 matchs lors de ma première saison en D1A. Je passe de ça à un transfert à cinq millions pour jouer des mecs comme Zlatan Ibrahimovic ou Leonardo Bonucci", se souvient-il.

Chouchou des Tifosi

Parallèlement à l'aspect sportif, l'engouement et la médiatisation vont de pair, même dans un club de bas de tableau comme Venise : "On te reconnaît dans la rue, tu ne peux plus sortir. C'est là que tu te prends une baffe. Tu joues le maintien en Serie A mais tu es considéré comme un dieu en Italie".

Des années inoubliables : "Il suffit de marquer une fois contre l'Inter, comme je l'ai fait à San Siro, et tu ne peux plus sortir dans la rue pour faire les choses normales de la vie".