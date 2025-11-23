Son cas divise le football français : un ancien du Standard visé par une enquête pénale

Aron Dönnum est dans la tourmente en Ligue 1. L'ancien attaquant du Standard est l'objet d'une enquête pénale pour injure publique raciste.

S'il s'était imaginé les conséquences que son geste douteux engendrerait, Aron Dönnum aurait sans doute continué sa route sans demander son reste. Mais en signalant la mauvaise odeur du Havrais Simon Ebonog d'un geste explicite, le Norvégien s'est retrouvé accusé de racisme.

"C'est fou de dire que je suis raciste. Il s'approche de moi, je peux sentir son haleine et elle sent mauvais, cela n'a rien à voir avec du racisme", s'était-il défendu. Son club a quant à lui dénoncé des "accusations infondées et particulièrement graves".

Le parquet sur la balle

Et pourtant, le parquet de Toulouse a ouvert une enquête pénale préliminaire pour injure publique en raison de la race. "Il me paraît important d'affirmer que la justice poursuivra tous les actes racistes - une circulaire récente du garde des Sceaux ayant rappelé la nécessité de lutter contre ces infractions qui sapent les valeurs communes de notre République", a déclaré à l'AFP David Charmatz, procureur de la République de Toulouse.

Les différents témoignages seront très importants pour confirmer ou infirmer le caractère raciste du geste : "Nous avons malheureusement l'habitude de ce type de comportement chez les supporteurs et, face à cela, il me paraît que les sportifs eux-mêmes doivent être exemplaires", continue David Charmatz.

Parallèlement à cela, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel s'est également saisie du dossier. Aron Dönnum risque jusqu’à dix matchs de suspension si son geste est jugé "blessant". La commission rendra sa décision le 26 novembre.