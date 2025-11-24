Il n'a pas assisté à un grand match : un investisseur potentiel était présent au Standard ce week-end

Le Standard a fait match nul face à Zulte Waregem vendredi soir, sous le regard d'un potentiel nouvel investisseur, qui a échangé avec Giacomo Angelini et visité l'académie.

Sur le plan sportif, le Standard enchaîne une nouvelle saison loin des attentes. Alors que Marc Wilmots évoquait un objectif de top 6 à son arrivée, les Rouches ne pointent qu’à la dixième place avec un maigre bilan de 18 points sur 45.

De son côté, le CEO Giacomo Angelini, après avoir remis le Matricule 16 sur le droit chemin sur le plan financier, cherche un investisseur externe afin de permettre au Standard de répondre à ses ambitions et à celles de ses supporters.

Un investisseur présent à Sclessin vendredi

Alors que les recherches durent depuis plusieurs mois, nos confrères de SudInfo rapportent ce lundi qu’un potentiel investisseur étranger était présent à Sclessin vendredi contre Zulte.

L’homme représentait un fonds d’investissement privé, dont l’identité reste secrète. Très intéressé par le rachat du Standard, il examine également d’autres clubs à l’étranger, précise le média du groupe Rossel.

L’investisseur aurait quitté le stade plus d’une heure après le coup de sifflet final, avant de visiter l’académie samedi. Les discussions avec Giacomo Angelini se poursuivront, sans qu’il y ait toutefois de certitude quant à un aboutissement concret.