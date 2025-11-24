"J'ai trouvé ça mesquin" : Olivier Renard recadre un ancien de la maison Mauve

Olivier Renard savait qu'il s'exposerait à la critique en devenant le directeur sportif d'Anderlecht. Mais pour lui, certains commentaires sont tout simplement déplacés.

"Je comprends qu'un directeur sportif d'Anderlecht soit critiqué, mais les analystes sortent parfois de leur rôle", estime-t-il dans Het Laatste Nieuws. Il fait notamment référence à une sortie de Frank Boeckx concernant...sa casquette dans la tribune d'honneur.

Renard n'a pas peur de le nommer : "J'ai entendu Frank Boeckx dire récemment que ma casquette n'est pas appropriée dans la tribune d'honneur d'Anderlecht et que Herman Van Holsbeeck avait plus de style en costume avec une cravate. Je trouve cela mesquin".

Des attaques infondées

Le directeur sportif des Mauves souligne que le choix vestimentaire est une affaire personnelle et que d'autres dirigeants portent également des accessoires informels. "Si Bart Verhaeghe porte une casquette ou que Vincent Kompany fait de même, personne ne dit rien. Chacun a son propre style".

Boeckx est pourtant un consultant respecté, de par sa carrière de joueur, notamment ses cinq ans à Anderlecht : "Frank apporte quelque chose quand il parle de football, mais il ne devrait pas juger certains aspects extérieurs".

Il a également profité de l'occasion pour rappeler que son absence aux côtés de Kenneth Bornauw et Michael Verschueren lors du topper était dûe à son déplacement à la Coupe du Monde U17 : "Cela aurait été une grave erreur de ma part de ne pas me rendre à ce tournoi U17 en tant que directeur d'Anderlecht. Là, vous pouvez encore dénicher de jeunes talents abordables, car une fois que ces joueurs jouent avec les équipes nationales U20, les meilleurs coûtent déjà plus de 10 millions".