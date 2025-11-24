L'Antwerp n'a pas traîné : un premier candidat se précise pour succéder à Stef Wils

Stef Wils a pris la porte dans la foulée de la défaite de l'Antwerp contre Dender hier soir. La direction est déjà à pied d'oeuvre pour lui trouver un successeur.

Stef Wils se savait en sursis depuis plusieurs semaines. La victoire contre La Louvière lui a donné un peu d'oxygène ; mais une trêve internationale et une défaite plus tard, l'Antwerp lui a signifié la fin de la collaboration. Permettre à Dender de s'offrir sa première victoire de la saison au Bosuil a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Il ne faut pas être naïf : avant même l'officialisation de son licenciement, l'Antwerp a déjà commencé à sonder certaines pistes envisageables pour reprendre l'équipe. L'une d'elles a filtré dans Het Nieuwsblad.

La filière néerlandaise réactivée

Nos confrères écrivent que le Néerlandais Joseph Oosting est l'un des candidats principaux. L'entraîneur de 53 ans est actuellement libre de tout contrat depuis son départ du FC Twente en septembre dernier.

La saison dernière, son équipe s'était pourtant illustrée en prenant des points contre Manchester United, Fenerbahçe, Nice, l'Olympiakos, Malmö, Besiktas et Bodø/Glimt en Europa League. Mais le début de saison plus compliqué (trois défaites en quatre matchs) a fragilisé sa place.

Que ce soit lors de sa carrière de joueur ou de coach, l'ancien attaquant n'a jamais quitté les Pays-Bas. Il a récemment repoussé une offre venue d'Heracles. Pour mieux s'offrir sa première expérience à l'étranger ?