Le parquet a tranché : voici ce que risque Marco Ilaimaharitra pour son exclusion

Marco Ilaimaharitra a vu rouge contre Zulte Waregem, ce weekend. Le parquet s'est penché sur son cas ce lundi.

Avec ses quatre cartes jaunes, Marco Ilaimaharitra était sous la menace d'une suspension depuis de longues semaines. C'est finalement une carte rouge directe qui pourrait lui être préjdiciable.

Contre Zulte Waregem, l'international malgache s'est en effet sacrifié pour empêcher un face-à-face avec Matthieu Epolo qui aurait pu offrir la victoire aux visiteurs dans le temps additionnel.

Déjà bien connu du parquet

Le parquet de l’Union belge de football s'est réuni ce lundi et a proposé un match de suspension ferme, assorti de 1.000 euros d’amende. L'interprétation est la même que celle de l'arbitre : "En tant que dernier défenseur, il a commis un mouvement fautif sur un attaquant adverse qui allait se présenter seul au but. Suite à cette action, le joueur s’est ainsi rendu coupable de l’annihilation d’une occasion de but", explique l'Union Belge dans son communiqué.

Dans ce genre de situation, la sanction varie souvent entre une exclusion jugée suffisante et deux matchs de suspension. Comme Ilaimaharitra a déjà été suspendu trois matchs en 2018-19, quatre matchs en 2020-21 et trois matchs en 2023-24, le parquet a demandé un match de suspension effective.

Si le Standard accepte la sanction, son joueur pourrait donc manquer le déplacement de vendredi à Malines, tout en étant toujours menacé par ses quatre cartes jaunes du début de saison.