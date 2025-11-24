Les arbitres européens de Bruges et de l'Union sont connus : un excellent souvenir...pour le Standard

La Ligue des Champions reprend ses droits cette semaine. L'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges connaissent les arbitres qui dirigeront leur rencontre.

Demain soir, Galatasaray - Union Saint-Gilloise sera arbitré par José Maria Sanchez. L'Espagnol de 42 ans, actif sur la scène internationale depuis 2017, a déjà une expérience significative avec les équipes belges. Par exemple, il a arbitré le match nul 1-1 entre La Gantoise et l'AS Roma en 2020 en Europa League, il était également en action lors de la victoire 0-3 d'Anderlecht contre Laçi lors des qualifications pour la Conference League en 2021.

L'Union a aussi déjà croisé sa route. En mars 2023, il a arbitré les Bruxellois lors de leur victoire 3-0 contre l'Union Berlin en Europa League. La dernière rencontre impliquant une équipe belge ? La défaite 3-1 du Club de Bruges à Manchester City la saison passée, lors de laquelle il n'avait pas sorti le moindre carton.

Tobias Stieler arbitrera le Club de Bruges

Mercredi, le Club jouera au Sporting Portugal avec l'Allemand Tobias Stieler au sifflet. Cet arbitre de 44 ans dispose du badge FIFA depuis 2014 et n'est pas inconnu en Belgique. La saison dernière, c'est lui qui avait sifflé la fameuse main de Tyrone Mings lorsque ce dernier s'était saisi du ballon dans son rectangle.

Aston Villa terpeleset dan raih kekalahan pertama di Liga Champions usai Tyrone Mings memberikan penalti ke Club Brugge pada debutnya di kompetisi ini! pic.twitter.com/pNtVV52BP1 — Afian Pratama (@kakKelomang) November 7, 2024

Précédemment, Stieler a également arbitré la défaite de l'Union Saint-Gilloise au Slavia Prague, celle du Club de Bruges contre le Real Madrid en 2019, mais aussi deux partages de Genk et du Standard.

Pour les Rouches, cela remonte au mois d'août 2018 contre l'Ajax. Les Néerlandais menaient 0-2 à la pause, mais le Standard était revenu dans la dernière demi-heure grâce à un but de Mehdi Carcela, puis un penalty accordé par Stieler dans le temps additionnel et converti par Renaud Emond.