Les arbitres européens de Bruges et de l'Union sont connus : un excellent souvenir...pour le Standard

Les arbitres européens de Bruges et de l'Union sont connus : un excellent souvenir...pour le Standard
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Ligue des Champions reprend ses droits cette semaine. L'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges connaissent les arbitres qui dirigeront leur rencontre.

Demain soir, Galatasaray - Union Saint-Gilloise sera arbitré par José Maria Sanchez. L'Espagnol de 42 ans, actif sur la scène internationale depuis 2017, a déjà une expérience significative avec les équipes belges. Par exemple, il a arbitré le match nul 1-1 entre La Gantoise et l'AS Roma en 2020 en Europa League, il était également en action lors de la victoire 0-3 d'Anderlecht contre Laçi lors des qualifications pour la Conference League en 2021.

L'Union a aussi déjà croisé sa route. En mars 2023, il a arbitré les Bruxellois lors de leur victoire 3-0 contre l'Union Berlin en Europa League. La dernière rencontre impliquant une équipe belge ? La défaite 3-1 du Club de Bruges à Manchester City la saison passée, lors de laquelle il n'avait pas sorti le moindre carton.

Tobias Stieler arbitrera le Club de Bruges

Mercredi, le Club jouera au Sporting Portugal avec l'Allemand Tobias Stieler au sifflet. Cet arbitre de 44 ans dispose du badge FIFA depuis 2014 et n'est pas inconnu en Belgique. La saison dernière, c'est lui qui avait sifflé la fameuse main de Tyrone Mings lorsque ce dernier s'était saisi du ballon dans son rectangle.

Lire aussi… Sébastien Pocognoli aurait-il pu revenir au Standard cet été ? "J'ai d'abord pensé à mon développement"Précédemment, Stieler a également arbitré la défaite de l'Union Saint-Gilloise au Slavia Prague, celle du Club de Bruges contre le Real Madrid en 2019, mais aussi deux partages de Genk et du Standard.

Pour les Rouches, cela remonte au mois d'août 2018 contre l'Ajax. Les Néerlandais menaient 0-2 à la pause, mais le Standard était revenu dans la dernière demi-heure grâce à un but de Mehdi Carcela, puis un penalty accordé par Stieler dans le temps additionnel et converti par Renaud Emond.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Standard

Plus de news

Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"

Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/11: Odoi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/11: Odoi

15:40
Officiel ! Carl Hoefkens relance un ancien Diable Rouge, sans contrat depuis six mois

Officiel ! Carl Hoefkens relance un ancien Diable Rouge, sans contrat depuis six mois

15:40
Sébastien Pocognoli aurait-il pu revenir au Standard cet été ? "J'ai d'abord pensé à mon développement"

Sébastien Pocognoli aurait-il pu revenir au Standard cet été ? "J'ai d'abord pensé à mon développement"

12:00
5
Douze ans, déjà, après son départ : les retrouvailles entre Anderlecht et Marcin Wasilewski

Douze ans, déjà, après son départ : les retrouvailles entre Anderlecht et Marcin Wasilewski

15:20
Marco Kana est bel et bien le patron : et s'il pouvait encore se permettre un rêve fou ?

Marco Kana est bel et bien le patron : et s'il pouvait encore se permettre un rêve fou ?

14:40
Il n'a pas assisté à un grand match : un investisseur potentiel était présent au Standard ce week-end

Il n'a pas assisté à un grand match : un investisseur potentiel était présent au Standard ce week-end

10:20
📷 Le risque est réel : un vif débat entoure l'Anderlechtois Nathan De Cat

📷 Le risque est réel : un vif débat entoure l'Anderlechtois Nathan De Cat

14:20
1
Encore une lourde défaite : Sébastien Pocognoli explique pourquoi son bilan est si contrasté à l'AS Monaco

Encore une lourde défaite : Sébastien Pocognoli explique pourquoi son bilan est si contrasté à l'AS Monaco

14:00
📷 Surprise : Dries Mertens rend visite à un club étranger, qui se prend à rêver de sa signature

📷 Surprise : Dries Mertens rend visite à un club étranger, qui se prend à rêver de sa signature

13:40
Jan Vertonghen bientôt de retour aux affaires ? "J'ai reçu quelques offres très intéressantes"

Jan Vertonghen bientôt de retour aux affaires ? "J'ai reçu quelques offres très intéressantes"

13:20
Genk commence à se faire peur dans la course au top 6 : "En interne, tout le monde sait que ce n'est pas bon"

Genk commence à se faire peur dans la course au top 6 : "En interne, tout le monde sait que ce n'est pas bon"

13:00
Le prochain changement d'entraîneur à prévoir ? Les supporters réclament sa tête Analyse

Le prochain changement d'entraîneur à prévoir ? Les supporters réclament sa tête

12:20
🎥 Marre des hors-jeu millimétrés ? Serge Gumienny réclame des mesures drastiques et une nouvelle règle

🎥 Marre des hors-jeu millimétrés ? Serge Gumienny réclame des mesures drastiques et une nouvelle règle

12:40
Ce n'était pas du beau football, mais Hasi ne s'en préoccupe pas : "Chapeau à mon équipe"

Ce n'était pas du beau football, mais Hasi ne s'en préoccupe pas : "Chapeau à mon équipe"

11:20
Et si le meilleur joueur de Pro League se cachait... à la RAAL ?

Et si le meilleur joueur de Pro League se cachait... à la RAAL ?

11:40
🎥 Retour à la case départ pour Genk : "Ne pas marquer, ce n'est pas toujours le fruit du hasard"

🎥 Retour à la case départ pour Genk : "Ne pas marquer, ce n'est pas toujours le fruit du hasard"

11:00
Pas de supporters d'Anderlecht au stade de la RAAL, mais bien en ville : voici leur communiqué

Pas de supporters d'Anderlecht au stade de la RAAL, mais bien en ville : voici leur communiqué

10:40
Blessé avec les Diables, monté au jeu ce week-end : le T1 du LOSC donne des nouvelles de Nathan Ngoy

Blessé avec les Diables, monté au jeu ce week-end : le T1 du LOSC donne des nouvelles de Nathan Ngoy

09:30
RAAL - Anderlecht pour renouer le contact ? Les Mauves veulent recruter un joueur des Loups

RAAL - Anderlecht pour renouer le contact ? Les Mauves veulent recruter un joueur des Loups

10:00
1
Deux Belges de Pro League entament leur formation d'entraîneur : "Je veux devenir T1"

Deux Belges de Pro League entament leur formation d'entraîneur : "Je veux devenir T1"

09:00
Alexis Saelemaekers brille encore avec l'AC Milan : "Le coach me donne beaucoup de confiance"

Alexis Saelemaekers brille encore avec l'AC Milan : "Le coach me donne beaucoup de confiance"

08:30
Zeno Debast de retour...contre le Club de Bruges ? Son entraîneur fait le point

Zeno Debast de retour...contre le Club de Bruges ? Son entraîneur fait le point

06:30
Pourquoi Lucas Biglia est-il aussi souvent absent à Anderlecht ? "Il fait comme moi à l'époque d'Ariël Jacobs"

Pourquoi Lucas Biglia est-il aussi souvent absent à Anderlecht ? "Il fait comme moi à l'époque d'Ariël Jacobs"

08:00
🎥 "Du jamais vu" : Fred Vanderbiest prend sa revanche et ne se prive pas de taquiner les médias

🎥 "Du jamais vu" : Fred Vanderbiest prend sa revanche et ne se prive pas de taquiner les médias

07:40
"J'ai trouvé ça mesquin" : Olivier Renard recadre un ancien de la maison Mauve

"J'ai trouvé ça mesquin" : Olivier Renard recadre un ancien de la maison Mauve

07:20
"Encore aujourd'hui, je ne comprends pas" : Ricardo Sa Pinto balance sur le gobelet reçu à Anderlecht

"Encore aujourd'hui, je ne comprends pas" : Ricardo Sa Pinto balance sur le gobelet reçu à Anderlecht

21:00
L'Antwerp n'a pas traîné : un premier candidat se précise pour succéder à Stef Wils

L'Antwerp n'a pas traîné : un premier candidat se précise pour succéder à Stef Wils

07:00
La folie de la Serie A, encore au-dessus de celle du Standard ? "Tu ne peux plus sortir dans la rue"

La folie de la Serie A, encore au-dessus de celle du Standard ? "Tu ne peux plus sortir dans la rue"

19:20
"Il est très humble et ne voulait pas célébrer" : l'improbable buteur de la tête pour le RSC Anderlecht

"Il est très humble et ne voulait pas célébrer" : l'improbable buteur de la tête pour le RSC Anderlecht

22:40
1
Felice Mazzu remonté après sa première défaite : "Il faut vraiment qu'on revoie les règles"

Felice Mazzu remonté après sa première défaite : "Il faut vraiment qu'on revoie les règles"

23:00
Il s'en est déjà montré digne avec plusieurs arrêts : une grande première pour Thibaut Courtois au Real Madrid

Il s'en est déjà montré digne avec plusieurs arrêts : une grande première pour Thibaut Courtois au Real Madrid

22:20
Peu de Mauves qui ont la moyenne, et pourtant les trois points : les cotes du RSCA à la RAAL

Peu de Mauves qui ont la moyenne, et pourtant les trois points : les cotes du RSCA à la RAAL

21:40
3
🎥 Une parade exceptionnelle devant Ronaldo, avant la revanche : CR7 inscrit le but de l'année à Anthony Moris

🎥 Une parade exceptionnelle devant Ronaldo, avant la revanche : CR7 inscrit le but de l'année à Anthony Moris

22:00
Son cas divise le football français : un ancien du Standard visé par une enquête pénale

Son cas divise le football français : un ancien du Standard visé par une enquête pénale

17:30
Première défaite depuis son arrivée à Louvain : Felice Mazzu rate ses retrouvailles

Première défaite depuis son arrivée à Louvain : Felice Mazzu rate ses retrouvailles

21:19

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 5
Galatasaray Galatasaray 25/11 Union SG Union SG
Ajax Ajax 25/11 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 25/11 Newcastle Utd Newcastle Utd
Chelsea Chelsea 25/11 FC Barcelone FC Barcelone
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 25/11 Villarreal Villarreal
Bodo Glimt Bodo Glimt 25/11 Juventus Juventus
Napoli Napoli 25/11 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Prague Slavia Prague 25/11 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 25/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Copenhague FC Copenhague 26/11 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 26/11 Monaco Monaco
Sporting Portugal Sporting Portugal 26/11 FC Bruges FC Bruges
Liverpool Liverpool 26/11 PSV PSV
Arsenal Arsenal 26/11 Bayern Munich Bayern Munich
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 26/11 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 26/11 Inter Inter
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 26/11 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 26/11 Tottenham Tottenham
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved