L'expérience avec Anderlecht au service de David Hubert en Turquie : "Je n'ai pas de bouchons d'oreille"
Photo: © photonews

L'Union est arrivée en Turquie pour son match de Ligue des Champions à Galatasaray. David est apparu déterminé en conférence de presse.

Quelques minutes après la conférence de presse de l'entraîneur de Galatasaray, c'est David Hubert qui s'est présenté dans la salle de presse. L'entraîneur de l'Union s'est déjà rendu à Istanbul la saison passée, c'était pour y défier Fenerbahçe avec Anderlecht.

Son duel avec José Mourinho avait tourné court, le Sporting s'inclinant 3-0. "L'ambiance ici ? Je n'ai pas de bouchons d'oreille. J'ai entendu dire que cela pouvait être encore plus bruyant à Galatasaray qu'à Fenerbahçe, mais nous sommes prêts à y faire face", explique-t-il, cité par Het Nieuwsblad.

Des incertains de part et d'autre

Hubert a également été interrogé sur Victor Osimhen, incertain pour la rencontre : "Forcément, cela changerait la donne qu'il ne soit pas là ; par exemple, nous n'aurions pas à le marquer sur phase arrêtée. Mais Galatasaray est une grande équipe qui possède suffisamment de qualité dans son effectif pour nous donner du fil à retordre. Il suffit de penser à Mauro Icardi, Barış Alper Yilmaz et Leroy Sané, pour n'en citer que quelques-uns".

Il a par contre rassuré pour Fedde Leysen, qui s’est blessé à la cheville samedi contre le Cercle de bruges : "Il sera dans le groupe. Un test aura lieu prochainement, mais la blessure est moins grave que ce que nous craignions initialement, même si le délai de récupération est très court".

Lire aussi… "Pour nous, c'est un point à améliorer" : la faille de Galatasaray qui pourrait rapporter gros à l'UnionL'Union va devoir se concentrer sur son jeu dans l'enfer stambouliote : "Si l'on regarde notre parcours européen, je constate une évolution positive à chaque match. Ce n'est pas encore parfait, mais je vois une équipe qui progresse et qui prend confiance. Nous étions proches du partage à Madrid, mais maintenant, il faut éviter les erreurs individuelles et concrétiser nos occasions".

