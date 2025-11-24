Morne week-end, mais voici tout de même notre équipe-type de la 15e journée de Pro League

Morne week-end, mais voici tout de même notre équipe-type de la 15e journée de Pro League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Avec 6 buts inscrits ce week-end et peu de football, composer une équipe-type n'aura pas été facile. La voici cependant, après 15 journées, soit exactement à mi-chemin de la phase classique !

Gardien de but 

C'est la conséquence d'un week-end à 6 buts : les gardiens se sont illustrés. Tobe Leysen a été très bon, Brent Gabriël a frustré le Standard et a même été excellent. Mais Nacho Miras a eu des arrêts plus difficiles à réaliser, et permet à Malines d'aller prendre 3 points à Genk !

Défenseurs 

Il y a l'embarras du choix ce week-end dans l'arrière-garde, et nous allons donc opter pour une défense à cinq. Dans l'axe, Mory Konaté mérite lui aussi d'être récompensé suite à la victoire malinoise : averti après quelques secondes, il est resté très calme et très solide.

Patron de la défense d'Anderlecht, Marco Kana a également sauvé un ballon sur la ligne. Peu importe qui joue à ses côtés : il est incontournable, et commence à confirmer toutes les promesses entrevues à ses débuts. Enfin, Brandon Mechele a été très costaud derrière avec Bruges, qui l'a emporté face au Sporting Charleroi. 

Sur les flancs, Sambu Marsoni a livré un excellent match avec Dender et délivré un très bel assist sur le 1-2. Enfin, Bryan Reynolds a lui aussi été très bon avec Westerlo, dans un match que les Campinois méritaient probablement de gagner. 

Milieu de terrain 

Le meilleur joueur de Westerlo était probablement Dusan Haspolat, qui a forcé Roef à son meilleur arrêt du match et créé beaucoup de danger notamment sur un excellent ballon en direction de Ferri. Rob Schoofs a très bien distribué le jeu et commence à s'installer dans l'entrejeu de l'Union Saint-Gilloise.

Sur les flancs, Ilias Sebaoui a été décisif lors de la précieuse victoire de Saint-Trond contre Oud-Heverlee Leuven. Enfin, un troisième joueur fait de Malines l'équipe la plus représentée du onze : Mathis Servais, qui a fait mal à la défense genkoise et commence à prendre ses marques en D1A. 

Attaquants

Il ne reste qu'une place à délivrer, et vu le peu d'inspiration des attaquants ce week-end, tout se joue entre Promise David et David Toshevski. Le Nord-Macédonien de Dender a nos faveurs, car la victoire de Dender à l'Antwerp est LA surprise du week-end. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
KV Malines

Plus de news

L'expérience avec Anderlecht au service de David Hubert en Turquie : "Je n'ai pas de bouchons d'oreille"

L'expérience avec Anderlecht au service de David Hubert en Turquie : "Je n'ai pas de bouchons d'oreille"

19:00
Deux minutes sur le terrain, déjà une victoire : un Anderlechtois de retour après huit mois à l'infirmerie

Deux minutes sur le terrain, déjà une victoire : un Anderlechtois de retour après huit mois à l'infirmerie

17:00
Un champion du monde à La Louvière : l'idée est née au Rwanda, grâce à un ancien d'Anderlecht

Un champion du monde à La Louvière : l'idée est née au Rwanda, grâce à un ancien d'Anderlecht

18:00
Anderlecht et le Standard ont essayé, seul Charleroi y est parvenu : les chiffres fous de l'Union Saint-Gilloise Analyse

Anderlecht et le Standard ont essayé, seul Charleroi y est parvenu : les chiffres fous de l'Union Saint-Gilloise

18:20
Jan Vertonghen bientôt de retour aux affaires ? "J'ai reçu quelques offres très intéressantes"

Jan Vertonghen bientôt de retour aux affaires ? "J'ai reçu quelques offres très intéressantes"

13:20
Douze ans, déjà, après son départ : les retrouvailles entre Anderlecht et Marcin Wasilewski

Douze ans, déjà, après son départ : les retrouvailles entre Anderlecht et Marcin Wasilewski

15:20
Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"

Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"

16:00
Marco Kana est bel et bien le patron : et s'il pouvait encore se permettre un rêve fou ?

Marco Kana est bel et bien le patron : et s'il pouvait encore se permettre un rêve fou ?

14:40
"Pour nous, c'est un point à améliorer" : la faille de Galatasaray qui pourrait rapporter gros à l'Union

"Pour nous, c'est un point à améliorer" : la faille de Galatasaray qui pourrait rapporter gros à l'Union

17:30
Hein Vanhaezebrouck comme nouvel entraîneur de l'Antwerp ? Sa réponse n'a pas tardé

Hein Vanhaezebrouck comme nouvel entraîneur de l'Antwerp ? Sa réponse n'a pas tardé

16:40
📷 Le risque est réel : un vif débat entoure l'Anderlechtois Nathan De Cat

📷 Le risque est réel : un vif débat entoure l'Anderlechtois Nathan De Cat

14:20
2
Le parquet a tranché : voici ce que risque Marco Ilaimaharitra pour son exclusion

Le parquet a tranché : voici ce que risque Marco Ilaimaharitra pour son exclusion

16:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/11: Odoi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/11: Odoi

15:40
Genk commence à se faire peur dans la course au top 6 : "En interne, tout le monde sait que ce n'est pas bon"

Genk commence à se faire peur dans la course au top 6 : "En interne, tout le monde sait que ce n'est pas bon"

13:00
Officiel ! Carl Hoefkens relance un ancien Diable Rouge, sans contrat depuis six mois

Officiel ! Carl Hoefkens relance un ancien Diable Rouge, sans contrat depuis six mois

15:40
Les arbitres européens de Bruges et de l'Union sont connus : un excellent souvenir...pour le Standard

Les arbitres européens de Bruges et de l'Union sont connus : un excellent souvenir...pour le Standard

15:00
Ce n'était pas du beau football, mais Hasi ne s'en préoccupe pas : "Chapeau à mon équipe"

Ce n'était pas du beau football, mais Hasi ne s'en préoccupe pas : "Chapeau à mon équipe"

11:20
Et si le meilleur joueur de Pro League se cachait... à la RAAL ?

Et si le meilleur joueur de Pro League se cachait... à la RAAL ?

11:40
🎥 Retour à la case départ pour Genk : "Ne pas marquer, ce n'est pas toujours le fruit du hasard"

🎥 Retour à la case départ pour Genk : "Ne pas marquer, ce n'est pas toujours le fruit du hasard"

11:00
Encore une lourde défaite : Sébastien Pocognoli explique pourquoi son bilan est si contrasté à l'AS Monaco

Encore une lourde défaite : Sébastien Pocognoli explique pourquoi son bilan est si contrasté à l'AS Monaco

14:00
Pas de supporters d'Anderlecht au stade de la RAAL, mais bien en ville : voici leur communiqué

Pas de supporters d'Anderlecht au stade de la RAAL, mais bien en ville : voici leur communiqué

10:40
📷 Surprise : Dries Mertens rend visite à un club étranger, qui se prend à rêver de sa signature

📷 Surprise : Dries Mertens rend visite à un club étranger, qui se prend à rêver de sa signature

13:40
Le prochain changement d'entraîneur à prévoir ? Les supporters réclament sa tête Analyse

Le prochain changement d'entraîneur à prévoir ? Les supporters réclament sa tête

12:20
🎥 Marre des hors-jeu millimétrés ? Serge Gumienny réclame des mesures drastiques et une nouvelle règle

🎥 Marre des hors-jeu millimétrés ? Serge Gumienny réclame des mesures drastiques et une nouvelle règle

12:40
RAAL - Anderlecht pour renouer le contact ? Les Mauves veulent recruter un joueur des Loups

RAAL - Anderlecht pour renouer le contact ? Les Mauves veulent recruter un joueur des Loups

10:00
1
Sébastien Pocognoli aurait-il pu revenir au Standard cet été ? "J'ai d'abord pensé à mon développement"

Sébastien Pocognoli aurait-il pu revenir au Standard cet été ? "J'ai d'abord pensé à mon développement"

12:00
5
"J'ai trouvé ça mesquin" : Olivier Renard recadre un ancien de la maison Mauve

"J'ai trouvé ça mesquin" : Olivier Renard recadre un ancien de la maison Mauve

07:20
Deux Belges de Pro League entament leur formation d'entraîneur : "Je veux devenir T1"

Deux Belges de Pro League entament leur formation d'entraîneur : "Je veux devenir T1"

09:00
Il n'a pas assisté à un grand match : un investisseur potentiel était présent au Standard ce week-end

Il n'a pas assisté à un grand match : un investisseur potentiel était présent au Standard ce week-end

10:20
Pourquoi Lucas Biglia est-il aussi souvent absent à Anderlecht ? "Il fait comme moi à l'époque d'Ariël Jacobs"

Pourquoi Lucas Biglia est-il aussi souvent absent à Anderlecht ? "Il fait comme moi à l'époque d'Ariël Jacobs"

08:00
🎥 "Du jamais vu" : Fred Vanderbiest prend sa revanche et ne se prive pas de taquiner les médias

🎥 "Du jamais vu" : Fred Vanderbiest prend sa revanche et ne se prive pas de taquiner les médias

07:40
Alexis Saelemaekers brille encore avec l'AC Milan : "Le coach me donne beaucoup de confiance"

Alexis Saelemaekers brille encore avec l'AC Milan : "Le coach me donne beaucoup de confiance"

08:30
Blessé avec les Diables, monté au jeu ce week-end : le T1 du LOSC donne des nouvelles de Nathan Ngoy

Blessé avec les Diables, monté au jeu ce week-end : le T1 du LOSC donne des nouvelles de Nathan Ngoy

09:30
Zeno Debast de retour...contre le Club de Bruges ? Son entraîneur fait le point

Zeno Debast de retour...contre le Club de Bruges ? Son entraîneur fait le point

06:30
"Il est très humble et ne voulait pas célébrer" : l'improbable buteur de la tête pour le RSC Anderlecht

"Il est très humble et ne voulait pas célébrer" : l'improbable buteur de la tête pour le RSC Anderlecht

22:40
1
L'Antwerp n'a pas traîné : un premier candidat se précise pour succéder à Stef Wils

L'Antwerp n'a pas traîné : un premier candidat se précise pour succéder à Stef Wils

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved