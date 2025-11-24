Morne week-end, mais voici tout de même notre équipe-type de la 15e journée de Pro League

Avec 6 buts inscrits ce week-end et peu de football, composer une équipe-type n'aura pas été facile. La voici cependant, après 15 journées, soit exactement à mi-chemin de la phase classique !

Gardien de but

C'est la conséquence d'un week-end à 6 buts : les gardiens se sont illustrés. Tobe Leysen a été très bon, Brent Gabriël a frustré le Standard et a même été excellent. Mais Nacho Miras a eu des arrêts plus difficiles à réaliser, et permet à Malines d'aller prendre 3 points à Genk !

Défenseurs

Il y a l'embarras du choix ce week-end dans l'arrière-garde, et nous allons donc opter pour une défense à cinq. Dans l'axe, Mory Konaté mérite lui aussi d'être récompensé suite à la victoire malinoise : averti après quelques secondes, il est resté très calme et très solide.

Patron de la défense d'Anderlecht, Marco Kana a également sauvé un ballon sur la ligne. Peu importe qui joue à ses côtés : il est incontournable, et commence à confirmer toutes les promesses entrevues à ses débuts. Enfin, Brandon Mechele a été très costaud derrière avec Bruges, qui l'a emporté face au Sporting Charleroi.

Sur les flancs, Sambu Marsoni a livré un excellent match avec Dender et délivré un très bel assist sur le 1-2. Enfin, Bryan Reynolds a lui aussi été très bon avec Westerlo, dans un match que les Campinois méritaient probablement de gagner.

Milieu de terrain

Le meilleur joueur de Westerlo était probablement Dusan Haspolat, qui a forcé Roef à son meilleur arrêt du match et créé beaucoup de danger notamment sur un excellent ballon en direction de Ferri. Rob Schoofs a très bien distribué le jeu et commence à s'installer dans l'entrejeu de l'Union Saint-Gilloise.

Sur les flancs, Ilias Sebaoui a été décisif lors de la précieuse victoire de Saint-Trond contre Oud-Heverlee Leuven. Enfin, un troisième joueur fait de Malines l'équipe la plus représentée du onze : Mathis Servais, qui a fait mal à la défense genkoise et commence à prendre ses marques en D1A.

Attaquants

Il ne reste qu'une place à délivrer, et vu le peu d'inspiration des attaquants ce week-end, tout se joue entre Promise David et David Toshevski. Le Nord-Macédonien de Dender a nos faveurs, car la victoire de Dender à l'Antwerp est LA surprise du week-end.