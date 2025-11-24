Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"

C'est à la RAAL que Thierry Lutonda vit sa première saison pleine en Pro League. Le garçon a pourtant été formé au Standard et à Anderlecht.

Hier, Thierry Lutonda a vécu un grand moment en retrouvant Anderlecht, le club qui a lancé sa carrière professionnelle (lors du retour de Vincent Kompany). Mais il attend surtout d'autres retrouvailles : "Honnêtement, je serai encore plus ému quand je jouerai à Sclessin avec la Louvière : comme Liégeois, mon vrai club de coeur reste le Standard", explique-t-il à la RTBF.

Le match à Sclessin est fixé au mois de février. Lutonda a été formé au Standard pendant quatre saisons, jusqu'à ses 14 ans : "Après ma première saison, on m’avait viré à l’évaluation de fin de saison. Mais on m’avait finalement gardé : ils ont eu pitié de moi".

Le latéral de la RAAL s'est bien rattrapé : en 2014, il a l'occasion de rejoindre au FC Porto. Mais l'opération échoue : les joueurs belges ne pouvaient pas signer de contrat professionnel avant leurs 16 ans.

Anderlecht à l'affût

"Ça reste l’une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse. Des agents nous ont contactés. J’étais décidé à y aller. Au départ, mes parents ne voulaient pas : d’abord ma scolarité. Mais à la fin, j’ai tellement forcé qu’ils ont cédé. On est allé sur place, je devais y séjourner avec un tuteur. Mais finalement, le Standard a bloqué le transfert", se souvient-il.

Lire aussi… Douze ans, déjà, après son départ : les retrouvailles entre Anderlecht et Marcin Wasilewski›Lutonda a eu beaucoup de mal à s'en remettre : "L’histoire, elle est dingue : moi, malgré mon jeune âge, j’étais prêt ! J’étais tellement fâché après, que je suis resté un mois à la maison : ni foot, ni école. Le Standard a voulu me faire revenir, mais c’est là que je décide d’aller à Anderlecht".