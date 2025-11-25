Bruges se frotte déjà les mains : "Il y a de l'intérêt pour Carlos Forbs"

Carlos Forbs est l'une des sensations de ce début de saison avec le Club de Bruges, et va retrouver le Portugal ce mercredi. Dévy Rigaux, Director of Football à Bruges, a révélé dans la presse portugaise qu'il y avait déjà de l'intérêt pour son joueur.

Quand le FC Bruges a été chercher Carlos Forbs à l'Ajax Amsterdam, deux scénarios semblaient plausibles. Le premier était que Forbs, formé à Manchester City mais qui n'avait jamais réussi à percer à l'Ajax, déçoive, comme certains observateurs néerlandais l'annonçaient en raison de ses performances en-dessous des attentes aux Pays-Bas.

Mais la seconde était qu'en cas de réussite, la trajectoire de Carlos Forbs soit véritablement verticale. Et c'est ce qui se passe : en quelques mois, l'ailier brugeois a impressionné tout le monde (21 matchs, 5 buts, 5 assists)... et même été sélectionné par Roberto Martinez, faisant ses débuts avec le Portugal.

Carlos Forbs, prochaine grosse vente de Bruges ?

Autant dire que cette semaine, alors que le Club se rend au Sporting Lisbonne, tout le Portugal n'a d'yeux que pour Forbs. Dévy Rigaux a accordé une interview au média portugais Record et a évoqué la pépite brugeoise.

"Je ne peux pas donner de commentaire à ce sujet car le mercato n'est pas encore ouvert. Mais nous recevons déjà des sollicitations de la part d'équipes européennes concernant nos joueurs", confirme Rigaux.

"Et Forbs fait partie de ces joueurs. C'est normal en cette période", pointe le Director of Football des Blauw & Zwart. Après les ventes d'Ardon Jashari, Chemsdine Talbi et Maxim De Cuyper l'été dernier, Carlos Forbs pourrait lui aussi rapporter gros : il est déjà estimé à 10 millions d'euros sur Transfermarkt, et cette somme date d'avant ses débuts avec la Seleçao...