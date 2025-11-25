Excellente nouvelle en vue concernant Simon Mignolet ?

Le Club de Bruges se rend au Sporting Lisbonne ce mardi. Et en parallèle, il pourrait y avoir une excellente nouvelle concernant Simon Mignolet.

Le Club de Bruges se rend mardi au Portugal pour son duel de Ligue des Champions contre le Sporting Clube de Portugal. La préparation de cette rencontre ne s'est pas passée de façon idéale, avec des soucis liés notamment au vol vers le Portugal.

En effet, en raison de la grève nationale, les Blauw & Zwart ont été retardé : normalement, les Brugeois devaient décoller à 15h, mais en raison des circonstances, le départ aura lieu à 20h15. Ils arriveront donc tard dans la soirée à Lisbonne.

Simon Mignolet voyage-t-il avec l'équipe vers le Portugal ?

Mais il y a peut-être aussi de bonnes nouvelles concernant cette rencontre. Il est possible que Simon Mignolet soit de nouveau dans la sélection brugeoise.

Nicky Hayen était encore très prudent à ce sujet le week-end dernier, mais selon Het Laatste Nieuws, il est probable qu'il soit l'un des trois gardiens qui voyageront vers le Portugal. Cependant, il faut encore attendre un peu afin d'en être sûr.

