Tous égaux, ou presque, face à la grève : Bruges bien embêté pour son match de Ligue des Champions

Tous égaux, ou presque, face à la grève : Bruges bien embêté pour son match de Ligue des Champions
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5846

Mercredi, le Club de Bruges sera opposé au Sporting Portugal. La grève nationale tombe au pire moment.

Même si la grève à légèrement touché sa délégation, l'Union Saint-Gilloise est tout de même arrivée à Istanbul cette après-midi pour le match de demain soir contre Galatasaray. Pour sa part, le Club de Bruges est un peu plus impacté.

Comme à leur habitude, les Blauw en Zwart partiront de l'aéroport d'Ostende. Mais le vol de 15h pour Lisbonne ne décollera pas comme prévu. La délégation brugeoise ne décollera qu'à 20h...si tout va bien.

Bruges découvrira le stade le jour même

Les joueurs et le staff n'arriveront pas à leur hôtel avant 23h. Il leur sera donc impossible de s'entraîner au stade et de tenir une conférence de presse sur place à la veille de la rencontre comme le veut le protocole de l'UEFA.

À circonstance exceptionnelle, réponse exceptionnelle : les joueurs s'entraîneront encore dans leur complexe d'entraînement de Westkapelle, la conférence de presse de veille de match aura également lieu en Venise du Nord.

Les Blauw en Zwart ne découviront donc le stade que le jour de la rencontre. Même si cela ne change pas grand-chose à leur programme de mercredi, la préparation ne sera pas optimale.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Nicky Hayen

Plus de news

Le dernier contact surprenant de Ricardo Sá Pinto au Standard : "Un ami, un frère"

Le dernier contact surprenant de Ricardo Sá Pinto au Standard : "Un ami, un frère"

21:40
L'heure des premiers bilans : nos tops et flops de la Pro League à mi-chemin en phase classique

L'heure des premiers bilans : nos tops et flops de la Pro League à mi-chemin en phase classique

20:40
À Anderlecht, un dossier fait encore grincer des dents : "Toutes les parties doivent faire des efforts"

À Anderlecht, un dossier fait encore grincer des dents : "Toutes les parties doivent faire des efforts"

21:00
"Je trouve ça inacceptable" : la direction d'un club de Pro League va devoir s'expliquer pour ses propos

"Je trouve ça inacceptable" : la direction d'un club de Pro League va devoir s'expliquer pour ses propos

20:20
Charleroi plus armé que le Standard pour la sixième place ? "Le jeu est de meilleure qualité"

Charleroi plus armé que le Standard pour la sixième place ? "Le jeu est de meilleure qualité"

19:20
1
🎥 L'ancien félin de Charleroi a bel et bien sept vies : Hervé Koffi en héros après une saison blanche

🎥 L'ancien félin de Charleroi a bel et bien sept vies : Hervé Koffi en héros après une saison blanche

20:00
Malgré sa situation, Wout Faes a encore du soutien : "On banalise trop ce qu'il a fait"

Malgré sa situation, Wout Faes a encore du soutien : "On banalise trop ce qu'il a fait"

19:40
Anderlecht et le Standard ont essayé, seul Charleroi y est parvenu : les chiffres fous de l'Union Saint-Gilloise Analyse

Anderlecht et le Standard ont essayé, seul Charleroi y est parvenu : les chiffres fous de l'Union Saint-Gilloise

18:20
Morne week-end, mais voici tout de même notre équipe-type de la 15e journée de Pro League

Morne week-end, mais voici tout de même notre équipe-type de la 15e journée de Pro League

18:40
L'expérience avec Anderlecht au service de David Hubert en Turquie : "Je n'ai pas de bouchons d'oreille"

L'expérience avec Anderlecht au service de David Hubert en Turquie : "Je n'ai pas de bouchons d'oreille"

19:00
Un champion du monde à La Louvière : l'idée est née au Rwanda, grâce à un ancien d'Anderlecht

Un champion du monde à La Louvière : l'idée est née au Rwanda, grâce à un ancien d'Anderlecht

18:00
"Pour nous, c'est un point à améliorer" : la faille de Galatasaray qui pourrait rapporter gros à l'Union

"Pour nous, c'est un point à améliorer" : la faille de Galatasaray qui pourrait rapporter gros à l'Union

17:30
Hein Vanhaezebrouck comme nouvel entraîneur de l'Antwerp ? Sa réponse n'a pas tardé

Hein Vanhaezebrouck comme nouvel entraîneur de l'Antwerp ? Sa réponse n'a pas tardé

16:40
Le parquet a tranché : voici ce que risque Marco Ilaimaharitra pour son exclusion

Le parquet a tranché : voici ce que risque Marco Ilaimaharitra pour son exclusion

16:20
Deux minutes sur le terrain, déjà une victoire : un Anderlechtois de retour après huit mois à l'infirmerie

Deux minutes sur le terrain, déjà une victoire : un Anderlechtois de retour après huit mois à l'infirmerie

17:00
Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"

Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/11: Odoi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/11: Odoi

15:40
Les arbitres européens de Bruges et de l'Union sont connus : un excellent souvenir...pour le Standard

Les arbitres européens de Bruges et de l'Union sont connus : un excellent souvenir...pour le Standard

15:00
Douze ans, déjà, après son départ : les retrouvailles entre Anderlecht et Marcin Wasilewski

Douze ans, déjà, après son départ : les retrouvailles entre Anderlecht et Marcin Wasilewski

15:20
Officiel ! Carl Hoefkens relance un ancien Diable Rouge, sans contrat depuis six mois

Officiel ! Carl Hoefkens relance un ancien Diable Rouge, sans contrat depuis six mois

15:40
Marco Kana est bel et bien le patron : et s'il pouvait encore se permettre un rêve fou ?

Marco Kana est bel et bien le patron : et s'il pouvait encore se permettre un rêve fou ?

14:40
📷 Le risque est réel : un vif débat entoure l'Anderlechtois Nathan De Cat

📷 Le risque est réel : un vif débat entoure l'Anderlechtois Nathan De Cat

14:20
2
Jan Vertonghen bientôt de retour aux affaires ? "J'ai reçu quelques offres très intéressantes"

Jan Vertonghen bientôt de retour aux affaires ? "J'ai reçu quelques offres très intéressantes"

13:20
Encore une lourde défaite : Sébastien Pocognoli explique pourquoi son bilan est si contrasté à l'AS Monaco

Encore une lourde défaite : Sébastien Pocognoli explique pourquoi son bilan est si contrasté à l'AS Monaco

14:00
Genk commence à se faire peur dans la course au top 6 : "En interne, tout le monde sait que ce n'est pas bon"

Genk commence à se faire peur dans la course au top 6 : "En interne, tout le monde sait que ce n'est pas bon"

13:00
📷 Surprise : Dries Mertens rend visite à un club étranger, qui se prend à rêver de sa signature

📷 Surprise : Dries Mertens rend visite à un club étranger, qui se prend à rêver de sa signature

13:40
Le prochain changement d'entraîneur à prévoir ? Les supporters réclament sa tête Analyse

Le prochain changement d'entraîneur à prévoir ? Les supporters réclament sa tête

12:20
🎥 Marre des hors-jeu millimétrés ? Serge Gumienny réclame des mesures drastiques et une nouvelle règle

🎥 Marre des hors-jeu millimétrés ? Serge Gumienny réclame des mesures drastiques et une nouvelle règle

12:40
Ce n'était pas du beau football, mais Hasi ne s'en préoccupe pas : "Chapeau à mon équipe"

Ce n'était pas du beau football, mais Hasi ne s'en préoccupe pas : "Chapeau à mon équipe"

11:20
Et si le meilleur joueur de Pro League se cachait... à la RAAL ?

Et si le meilleur joueur de Pro League se cachait... à la RAAL ?

11:40
Sébastien Pocognoli aurait-il pu revenir au Standard cet été ? "J'ai d'abord pensé à mon développement"

Sébastien Pocognoli aurait-il pu revenir au Standard cet été ? "J'ai d'abord pensé à mon développement"

12:00
5
🎥 Retour à la case départ pour Genk : "Ne pas marquer, ce n'est pas toujours le fruit du hasard"

🎥 Retour à la case départ pour Genk : "Ne pas marquer, ce n'est pas toujours le fruit du hasard"

11:00
Pas de supporters d'Anderlecht au stade de la RAAL, mais bien en ville : voici leur communiqué

Pas de supporters d'Anderlecht au stade de la RAAL, mais bien en ville : voici leur communiqué

10:40
Il n'a pas assisté à un grand match : un investisseur potentiel était présent au Standard ce week-end

Il n'a pas assisté à un grand match : un investisseur potentiel était présent au Standard ce week-end

10:20
RAAL - Anderlecht pour renouer le contact ? Les Mauves veulent recruter un joueur des Loups

RAAL - Anderlecht pour renouer le contact ? Les Mauves veulent recruter un joueur des Loups

10:00
Blessé avec les Diables, monté au jeu ce week-end : le T1 du LOSC donne des nouvelles de Nathan Ngoy

Blessé avec les Diables, monté au jeu ce week-end : le T1 du LOSC donne des nouvelles de Nathan Ngoy

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved