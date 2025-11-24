Tous égaux, ou presque, face à la grève : Bruges bien embêté pour son match de Ligue des Champions

Mercredi, le Club de Bruges sera opposé au Sporting Portugal. La grève nationale tombe au pire moment.

Même si la grève à légèrement touché sa délégation, l'Union Saint-Gilloise est tout de même arrivée à Istanbul cette après-midi pour le match de demain soir contre Galatasaray. Pour sa part, le Club de Bruges est un peu plus impacté.

Comme à leur habitude, les Blauw en Zwart partiront de l'aéroport d'Ostende. Mais le vol de 15h pour Lisbonne ne décollera pas comme prévu. La délégation brugeoise ne décollera qu'à 20h...si tout va bien.

Bruges découvrira le stade le jour même

Les joueurs et le staff n'arriveront pas à leur hôtel avant 23h. Il leur sera donc impossible de s'entraîner au stade et de tenir une conférence de presse sur place à la veille de la rencontre comme le veut le protocole de l'UEFA.

À circonstance exceptionnelle, réponse exceptionnelle : les joueurs s'entraîneront encore dans leur complexe d'entraînement de Westkapelle, la conférence de presse de veille de match aura également lieu en Venise du Nord.

Les Blauw en Zwart ne découviront donc le stade que le jour de la rencontre. Même si cela ne change pas grand-chose à leur programme de mercredi, la préparation ne sera pas optimale.