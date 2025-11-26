Après DAZN, un partenaire historique depuis plus de 50 ans quitte à son tour la Pro League

Les fans belges de Panini sont furieux. L'album 2026 ne sortira pas, une décision tombée de nulle part.

Panini Belgique a confirmé l’information. Dans un communiqué officiel, l’entreprise explique que les conditions ne sont plus réunies pour sortir une édition officielle.

La Pro League explique qu’elle accorde depuis des années une réduction importante sur les droits d’image à Panini. Et selon elle, la même offre avait été proposée pour l’édition 2026.

Panini heeft besloten om niet op ons aanbod in te gaan

Pro League

"Panini a décidé de ne pas accepter notre proposition", indique la Pro League. "Nous sommes particulièrement déçus de l'absence d'album d'autocollants cette année."

Ça met fin à une vieille tradition d’environ cinquante ans. Pour beaucoup de fans, l’album Panini représente de la nostalgie et des souvenirs d’enfance. Des collectionneurs ont lancé une pétition pour pousser Panini et la Pro League à reprendre les discussions. Appuyez ici pour soutenir les collectionneurs.

Des discussions ont commencé avec d’autres partenaires

La Pro League précise qu’elle a entamé des discussions avec plusieurs acteurs afin de proposer un nouvel album de stickers à l’avenir. Les échanges avec Panini restent ouverts.

