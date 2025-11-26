"Beaucoup de fierté" : la joie et la satisfaction de David Hubert après la victoire de l'Union

David Hubert s'est exprimé avec joie au micro de la RTBF après la victoire de l'Union SG face à Galatasaray. Les Unionistes sont allés chercher trois points très importants en Turquie (0-1).

L'essentiel est de profiter souligne le coach : "Je leur ai dit surtout de savourer. J’ai connu la Champions League en tant que joueur et honnêtement, croyez-moi, tu ne savoures pas assez à ce moment-là. Donc c’est important qu’ils ingurgitent ce sentiment qu’ils ont après ce match pour pouvoir le garder ce sentiment et s’en souvenir dans les matchs à venir."

La fierté de David Hubert

David Hubert est très fier : "Pour moi, en tant que coach, c’est beaucoup de fierté. Sur les étapes qu’on franchit, sur les choses et le cheminement qu’on a. On s’améliore à de nombreux points de vue."

"Quand on voit la prestation d’aujourd’hui, la solidarité aussi dans des circonstances vraiment pas faciles. Je pense que la fierté est le mot le plus correct à avoir aujourd’hui," poursuit-il.

Une rencontre pleine selon le coach belge : "Je crois que sur le volet défensif, ce n’était pas parfait, mais proche de parfait. On a su prendre nos moments et surtout faire le dos rond et maintenir cette clean sheet jusqu’au bout. Et cela avec une énorme solidarité, une discipline défensive des titulaires et des remplaçants. Sur le plan défensif, c’était vraiment un match complet."

Une prestation prête à faire taire les critiques ? "Les critiques sont là. Et nous, en tant que coach, en tant que staff, on doit toujours pouvoir analyser la prestation et voir ce qui peut nous amener à aller décrocher des résultats. C’est ce qu’on a fait après l’Atletico."