"Beaucoup de fierté" : la joie et la satisfaction de David Hubert après la victoire de l'Union

"Beaucoup de fierté" : la joie et la satisfaction de David Hubert après la victoire de l'Union
Photo: © photonews
Deviens fan de RSCA Futures! 41

David Hubert s'est exprimé avec joie au micro de la RTBF après la victoire de l'Union SG face à Galatasaray. Les Unionistes sont allés chercher trois points très importants en Turquie (0-1).

L'essentiel est de profiter souligne le coach : "Je leur ai dit surtout de savourer. J’ai connu la Champions League en tant que joueur et honnêtement, croyez-moi, tu ne savoures pas assez à ce moment-là. Donc c’est important qu’ils ingurgitent ce sentiment qu’ils ont après ce match pour pouvoir le garder ce sentiment et s’en souvenir dans les matchs à venir."

La fierté de David Hubert

David Hubert est très fier : "Pour moi, en tant que coach, c’est beaucoup de fierté. Sur les étapes qu’on franchit, sur les choses et le cheminement qu’on a. On s’améliore à de nombreux points de vue."

"Quand on voit la prestation d’aujourd’hui, la solidarité aussi dans des circonstances vraiment pas faciles. Je pense que la fierté est le mot le plus correct à avoir aujourd’hui," poursuit-il.

Une rencontre pleine selon le coach belge : "Je crois que sur le volet défensif, ce n’était pas parfait, mais proche de parfait. On a su prendre nos moments et surtout faire le dos rond et maintenir cette clean sheet jusqu’au bout. Et cela avec une énorme solidarité, une discipline défensive des titulaires et des remplaçants. Sur le plan défensif, c’était vraiment un match complet."

Une prestation prête à faire taire les critiques ? "Les critiques sont là. Et nous, en tant que coach, en tant que staff, on doit toujours pouvoir analyser la prestation et voir ce qui peut nous amener à aller décrocher des résultats. C’est ce qu’on a fait après l’Atletico."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RSCA Futures
David Hubert

Plus de news

Un cadre du Bayern en route vers un départ l'été prochain ? Vincent Kompany est finalement rassuré

Un cadre du Bayern en route vers un départ l'été prochain ? Vincent Kompany est finalement rassuré

14:20
Énorme coup de boost pour le KRC Genk : un retour important avant le prochain match européen

Énorme coup de boost pour le KRC Genk : un retour important avant le prochain match européen

14:00
Voici pourquoi Malines ne boycottera finalement pas son déplacement à Charleroi en Coupe de Belgique

Voici pourquoi Malines ne boycottera finalement pas son déplacement à Charleroi en Coupe de Belgique

13:40
"Ce n'était pas facile de traverser une période sans marquer" : enfin la délivrance pour Loïs Openda

"Ce n'était pas facile de traverser une période sans marquer" : enfin la délivrance pour Loïs Openda

13:20
Un cadre du KRC reçoit une récompense individuelle devant deux joueurs de l'Union Saint-Gilloise

Un cadre du KRC reçoit une récompense individuelle devant deux joueurs de l'Union Saint-Gilloise

13:00
L'entraîneur de Galatasaray critique l'arbitrage : "Il aurait dû être expulsé"

L'entraîneur de Galatasaray critique l'arbitrage : "Il aurait dû être expulsé"

12:40
"Tout doit presque venir de lui" : Hein Vanhaezebrouck prudent avant Sporting-Bruges

"Tout doit presque venir de lui" : Hein Vanhaezebrouck prudent avant Sporting-Bruges

12:20
Malchance inouïe : le Club de Bruges a vu les problèmes s'accumuler avant son déplacement à Lisbonne

Malchance inouïe : le Club de Bruges a vu les problèmes s'accumuler avant son déplacement à Lisbonne

12:00
La délivrance pour Loïs Openda : et maintenant, un doublé avec les Diables Rouges !

La délivrance pour Loïs Openda : et maintenant, un doublé avec les Diables Rouges !

11:40
De retour après huit mois d'absence, Enzo Sternal est heureux : "La boucle est bouclée"

De retour après huit mois d'absence, Enzo Sternal est heureux : "La boucle est bouclée"

09:00
"Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern

"Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern

11:00
"C'était la fête, vraiment la fête" : les mots d'Adem Zorgane après la victoire de l'Union contre Galatasaray

"C'était la fête, vraiment la fête" : les mots d'Adem Zorgane après la victoire de l'Union contre Galatasaray

10:30
1
Deux bonnes nouvelles pour Vincent Kompany avant d'affronter Arsenal

Deux bonnes nouvelles pour Vincent Kompany avant d'affronter Arsenal

10:00
Le directeur général des sports met les choses au point : "Kompany sent qu'un vrai projet prend forme ici"

Le directeur général des sports met les choses au point : "Kompany sent qu'un vrai projet prend forme ici"

09:30
Jérémy Doku aux côtés de stars : voici les personnalités belges les plus influentes selon Forbes (-30 ans)

Jérémy Doku aux côtés de stars : voici les personnalités belges les plus influentes selon Forbes (-30 ans)

08:30
La FIFA a tranché : Cristiano Ronaldo sait enfin s'il pourra disputer le début de la Coupe du monde 2026

La FIFA a tranché : Cristiano Ronaldo sait enfin s'il pourra disputer le début de la Coupe du monde 2026

08:00
Malgré sa fragilité mentale, Besnik Hasi insiste : il veut ce joueur à Anderlecht

Malgré sa fragilité mentale, Besnik Hasi insiste : il veut ce joueur à Anderlecht

07:20
"Un match de référence" : la presse française éblouie par Arthur Vermeeren après OM-Newcastle

"Un match de référence" : la presse française éblouie par Arthur Vermeeren après OM-Newcastle

07:40
Anderlecht vise un gardien... mais tout le monde n'est pas convaincu

Anderlecht vise un gardien... mais tout le monde n'est pas convaincu

07:00
Manchester City tombe à domicile contre Leverkusen et Naples souffle enfin

Manchester City tombe à domicile contre Leverkusen et Naples souffle enfin

06:30
Correction à Stamford Bridge : Chelsea balaye un Barça impuissant en Ligue des champions

Correction à Stamford Bridge : Chelsea balaye un Barça impuissant en Ligue des champions

23:34
🎥 Après des mois de silence : Lois Openda retrouve le chemin des filets et la Juventus bat Bodo Glimt

🎥 Après des mois de silence : Lois Openda retrouve le chemin des filets et la Juventus bat Bodo Glimt

23:00
Un Mauve s'impatiente : après plusieurs matchs sur le banc, il pense à quitter le club

Un Mauve s'impatiente : après plusieurs matchs sur le banc, il pense à quitter le club

22:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Sidibe - Forbs

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Sidibe - Forbs

21:20
La crise s'aggrave à l'Ajax : trois Belges sur la pelouse, mais Benfica s'impose

La crise s'aggrave à l'Ajax : trois Belges sur la pelouse, mais Benfica s'impose

22:04
"Nous pouvons battre n'importe qui" : l'Union Saint-Gilloise affiche ses ambitions en Ligue des champions

"Nous pouvons battre n'importe qui" : l'Union Saint-Gilloise affiche ses ambitions en Ligue des champions

21:42
1
Un talent de 19 ans dans le viseur de Genk et Anderlecht

Un talent de 19 ans dans le viseur de Genk et Anderlecht

21:20
Retrait de DAZN : la VAR pourrait en payer le prix ce week-end

Retrait de DAZN : la VAR pourrait en payer le prix ce week-end

21:00
L'enfer d'Istanbul ? L'Union l'a fait taire ! La course à la qualification complètement relancée

L'enfer d'Istanbul ? L'Union l'a fait taire ! La course à la qualification complètement relancée

20:41
1
Est-ce que les Diables Rouges vont en profiter ? La FIFA change les règles

Est-ce que les Diables Rouges vont en profiter ? La FIFA change les règles

20:30
DAZN sous pression : le CEO de la Pro League tape du poing sur la table

DAZN sous pression : le CEO de la Pro League tape du poing sur la table

20:00
Menace de "black-out" sur la Pro League : voici comment on en est arrivé là

Menace de "black-out" sur la Pro League : voici comment on en est arrivé là

19:00
1
Rupture avec DAZN : la Pro League risque d'être totalement bouleversée

Rupture avec DAZN : la Pro League risque d'être totalement bouleversée

19:30
Un départ de Luis Vazquez ? Anderlecht a déjà la solution pour le remplacer, mais hésite sur le timing

Un départ de Luis Vazquez ? Anderlecht a déjà la solution pour le remplacer, mais hésite sur le timing

18:30
Impacté par la grève nationale, Bruges modifie son plan pour son voyage à Lisbonne

Impacté par la grève nationale, Bruges modifie son plan pour son voyage à Lisbonne

18:00
De bon augure pour les A ? Les U19 de l'Union s'accrochent en Youth League et peuvent encore se qualifier

De bon augure pour les A ? Les U19 de l'Union s'accrochent en Youth League et peuvent encore se qualifier

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 15
Beerschot Beerschot 28/11 FC Liège FC Liège
Eupen Eupen 28/11 Lommel SK Lommel SK
KSC Lokeren KSC Lokeren 29/11 KV Courtrai KV Courtrai
Lierse SK Lierse SK 29/11 RSCA Futures RSCA Futures
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 29/11 La Gantoise La Gantoise
RWDM Brussels RWDM Brussels 29/11 Francs Borains Francs Borains
Jong Genk Jong Genk 30/11 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
RFC Seraing RFC Seraing 30/11 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved