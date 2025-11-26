"Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern
Photo: © photonews
Mikel Arteta s'est exprimé en conférence de presse à propos de Vincent Kompany avant le choc entre Arsenal et le Bayern. Les deux hommes se connaissent bien puisqu'ils ont évolué ensemble à Manchester City durant trois saisons. L'entraîneur des Londoniens était alors adjoint et Kompany joueur.
Il n'est pas surpris de sa réussite en tant qu'entraîneur : "J’ai toujours pensé que Vinnie excellerait dans tout ce qu’il entreprendrait. Je suis ravi que tout se passe bien pour lui."
"Il a une présence incroyable, une grande intelligence et une véritable passion pour le jeu. Cela ne me surprend absolument pas," souligne-t-il.
Mikel Arteta reste prudent avant d'affronter l'une des équipes en forme en ce début de saison : "Le Bayern est dans un très bon moment. Le niveau de constance, les résultats et les performances qu’ils montrent chaque semaine sont très impressionnants.
Il voit cela comme une opportunité : "Nous en sommes conscients, mais c’est aussi une grande opportunité pour nous de montrer ce dont nous sommes capables."
Arsenal-Bayern, coup d'envoi à 21h00
Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné ce mercredi soir à 21h00. Celle-ci comptera pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les deux formations sont actuellement en tête avec 12 points sur 12.
Suis Arsenal - Bayern Munich en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
