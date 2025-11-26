"Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern

Mikel Arteta s'est exprimé en conférence de presse à propos de Vincent Kompany avant le choc entre Arsenal et le Bayern. Les deux hommes se connaissent bien puisqu'ils ont évolué ensemble à Manchester City durant trois saisons. L'entraîneur des Londoniens était alors adjoint et Kompany joueur.

Il n'est pas surpris de sa réussite en tant qu'entraîneur : "J’ai toujours pensé que Vinnie excellerait dans tout ce qu’il entreprendrait. Je suis ravi que tout se passe bien pour lui."

"Il a une présence incroyable, une grande intelligence et une véritable passion pour le jeu. Cela ne me surprend absolument pas," souligne-t-il.

Mikel Arteta reste prudent avant d'affronter l'une des équipes en forme en ce début de saison : "Le Bayern est dans un très bon moment. Le niveau de constance, les résultats et les performances qu’ils montrent chaque semaine sont très impressionnants.

Il voit cela comme une opportunité : "Nous en sommes conscients, mais c’est aussi une grande opportunité pour nous de montrer ce dont nous sommes capables."

Arsenal-Bayern, coup d'envoi à 21h00

Lire aussi… Deux bonnes nouvelles pour Vincent Kompany avant d'affronter Arsenal›Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné ce mercredi soir à 21h00. Celle-ci comptera pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les deux formations sont actuellement en tête avec 12 points sur 12.