Jérémy Doku aux côtés de stars : voici les personnalités belges les plus influentes selon Forbes (-30 ans)

Le Diable Rouge Jérémy Doku fait partie du classement "30 Under 30" du magazine Forbes, aux côtés d'autres Belges comme Remco Evenepoel, Lotte Kopecky, Angèle et Mentissa.

Pour la seconde fois en Belgique, l’initiative a été menée. La première édition avait également vu un footballeur être intégré. C’était l’Anderlechtois Mario Stroeykens.

La liste de cette année met à nouveau en lumière 30 jeunes entrepreneurs, scientifiques, créatifs et leaders belges ayant moins de 30 ans. L’ailier de Manchester City est lui âgé de 23 ans.

Forbes souligne que le média sélectionne les Belges "qui ne se contentent pas d’exceller dans leur domaine, mais qui contribuent aussi à l’essor économique et social de la Belgique et au-delà."

De nombreux profils

De nombreux profils différents font partie des lauréats : Angèle (auteure-compositrice-interprète), Mentissa (auteure-compositrice-interprète), Remco Evenepoel (cycliste), Lotte Kopecky (cycliste), Marvin Ndiaye (fondateur de Fresheo), Jérémy Doku, Valère Burnon (pianiste, finaliste du Concours Reine Elisabeth), Marie Adam-Leenaerdt (fashion designer), Eléonore Simonet (ministre fédérale des Classes moyennes, des Indépendants et des PME), Dries Vanthoor (pilote automobile), Hanne Desmet (shorttrackeuse), Stijn Desmet (shorttrackeur) ou encore Patrick Habirora (combattant belge de MMA).

Les récompenses seront remises ce vendredi lors du "30 Under 30 Summit". Cela se déroulera à Gand au Wintercircus. Cet événement est parrainé par Marc Coucke.