La Pro League sonne l'alarme : DAZN va-t-il plonger le foot belge dans le noir ?

La Pro League tente de forcer DAZN à poursuivre la diffusion du championnat après la rupture du contrat.

La tension monte dans le football belge après la rupture du contrat de diffusion par DAZN. La Pro League a réagi en urgence en lançant une procédure d’arbitrage, déterminée à éviter que les prochaines journées se jouent hors écran.

Quelle solution ?

Pour protéger les clubs et rassurer les supporters, l’instance s’est tournée vers le CEPANI, organisme chargé de régler les conflits en dehors des tribunaux traditionnels. Elle demande que DAZN continue d’assurer les retransmissions tant qu’aucune décision finale n’a été rendue.

DAZN justifie sa rupture par l’absence d’accord avec les opérateurs belges, un point que la Pro League juge essentiel pour garantir une large diffusion. Un bras de fer inattendu qui a perturbé la saison.

Lorin Parys, le CEO de la Pro League, a parlé d’un choc pour le football belge. Il affirme vouloir privilégier la discussion, même si la situation est extrêmement compliquée.

La Pro League continue de mettre la pression pour sauver les diffusions. Clubs et supporters redoutent un blackout qui serait une catastrophe pour le championnat.