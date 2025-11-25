DAZN sous pression : le CEO de la Pro League tape du poing sur la table

Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
| Commentaire
DAZN sous pression : le CEO de la Pro League tape du poing sur la table
Photo: © photonews

Le départ inattendu de DAZN secoue le football belge. Le président de la Pro League, Lorin Parys, réagit fermement.

L’annonce de DAZN a surpris la Pro League. Lorin Parys avance que "c’est une attaque contre le football belge, contre les clubs comme contre les supporters", à Sporza. Des discussions avaient été menées pour trouver des solutions.

Selon lui, c'est incompréhensible que la Pro League, après des semaines de silence, ait dû apprendre par les médias que DAZN se retire. "Ces deux dernières semaines, nous n’avons plus rien entendu de leur part, et aujourd’hui nous découvrons cette nouvelle dans la presse… C’est incroyable. C'est comme ça qu’ils veulent traiter le football belge ? Je trouve ça inacceptable."

Conséquences pour les clubs et les supporters

L’incertitude touche à la fois les clubs et les fans. Les clubs risquent de perdre des revenus et les supporters ne pourraient plus suivre les matchs. Parys affirme qu'"il existe une solution très simple : DAZN doit respecter les engagements qui figurent dans le contrat."

Il ajoute que la Pro League demandera officiellement à DAZN de tenir ses promesses. Si ce n’est pas le cas, des actions en justice seront envisagées. "Nous allons demander à DAZN de respecter l’engagement qu’ils ont pris avec nous et avec les supporters de football."

Accords financiers et critiques

Lire aussi… Rupture avec DAZN : la Pro League risque d'être totalement bouleverséeCertains suggèrent que la Pro League aurait été aveuglée par l’argent proposé par DAZN. Parys rejette cette idée. "Absolument pas. Pour commencer, le chèque est 10 % plus faible que ces cinq dernières années."

Le contrat représente un montant d’un demi-milliard d’euros sur cinq ans. "Ce n’est pas un prix que nous avons demandé, mais le résultat d’une procédure d’appel d’offres."

Renégociations et options juridiques

Il souligne qu’un prix fixé dans le cadre d’un appel d’offres ne peut pas être réduit comme ça. "On ne peut pas baisser un prix décidé après une procédure ouverte. Dans ce cas, les autres candidats qui avaient fait une offre vont réagir", conclut Parys.

