Malchance inouïe : le Club de Bruges a vu les problèmes s'accumuler avant son déplacement à Lisbonne

Le Club de Bruges tentera de décrocher mercredi une deuxième victoire en Ligue des champions, mais sa préparation a complètement tourné au fiasco : entre les grèves et un pneu crevé, l'équipe n'est arrivée au Portugal que tardivement.

Le Club de Bruges affronte ce mercredi soir le Sporting Clube de Portugal en Ligue des champions. Les Blauw en Zwart, après une victoire et un match nul, tenteront de décrocher un nouveau succès.

La tâche s’annonce loin d’être simple. Le Sporting a déjà remporté deux matchs en Ligue des champions et a signé un nul, ce qui lui permet de compter sept points et de devancer les Blauw en Zwart au classement.

Un pneu crevé provoque encore plus de retard

Les points seront donc indispensables pour rester dans la zone sûre, mais la préparation des Brugeois a été tout sauf idéale. Ils devaient initialement décoller mardi à 15 h.

En raison de la grève nationale, leur vol a été retardé à 20h15. Finalement, même à cette heure-là, ils n’ont pas pu décoller.

Lire aussi… "Tout doit presque venir de lui" : Hein Vanhaezebrouck prudent avant Sporting-Bruges›La raison ? L’avion du Club avait un pneu crevé, rapporte Sporza. Les joueurs n’ont donc rejoint leur hôtel que très tard. Et ce n’est que le jour du match qu’ils découvriront le terrain pour la première fois.