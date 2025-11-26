Scène improbable : le nouveau maire de New York est fan de... Leandro Trossard

Scène improbable : le nouveau maire de New York est fan de... Leandro Trossard

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Leandro Trossard excelle bien mieux avec Arsenal qu'en équipe nationale. Le maire démocrate de New York, Zohran Mamdani, est d'ailleurs visiblement un grand fan.

Zohran Mamdani ne se cache pas : il est fan des Gunners. Invité de la chaîne YouTube The Adam Friedland Show, le maire a imité la célébration du Diable Rouge.

Zohran Mamdani fan d'Arsenal

Il a fait cela lorsqu'il évoquait sa passion pour Arsenal. Le score était de 3-0 en faveur des Londoniens à ce moment-là. Leandro Trossard avait planté le premier but à la 36e minute de jeu contre Tottenham. Arsenal s'est finalement imposé 4-1.

Leandro Trossard est l'un des hommes forts du bon début de saison d'Arsenal. Le joueur belge s'est montré décisif à dix reprises en quinze matchs toutes compétitions confondues.

"Tous les matins, quand je me lève, je pense à Sébastien Squillaci, Pascal Cygan et... Marouane Chamakh (trois joueurs passés par Arsenal, nldr) !", raconte Zohran Mamdani. Sa passion pour Arsenal est visiblement grande !

Il doit certainement être ravi de ce début de saison. Arsenal marche sur l'eau et est leader de Premier League. Ce mercredi soir, les Londoniens reçoivent le Bayern, qui est toujours invaincu cette saison. Un défi qui s'annonce loin d'être évident.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Arsenal - Bayern Munich en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Arsenal
Bayern Munich
Leandro Trossard

Plus de news

Harry Kane explique ce qui rend Vincent Kompany si spécial : "Je suis vraiment impressionné"

Harry Kane explique ce qui rend Vincent Kompany si spécial : "Je suis vraiment impressionné"

16:20
Un cadre du Bayern en route vers un départ l'été prochain ? Vincent Kompany est finalement rassuré

Un cadre du Bayern en route vers un départ l'été prochain ? Vincent Kompany est finalement rassuré

14:20
"Un joueur aux qualités monstrueuses" : la retraite de Zinho Vanheusden laisse un goût de regret

"Un joueur aux qualités monstrueuses" : la retraite de Zinho Vanheusden laisse un goût de regret

19:30
"Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern

"Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern

11:00
La Pro League sonne l'alarme : DAZN va-t-il plonger le foot belge dans le noir ?

La Pro League sonne l'alarme : DAZN va-t-il plonger le foot belge dans le noir ?

19:00
Deux bonnes nouvelles pour Vincent Kompany avant d'affronter Arsenal

Deux bonnes nouvelles pour Vincent Kompany avant d'affronter Arsenal

10:00
Le directeur général des sports met les choses au point : "Kompany sent qu'un vrai projet prend forme ici"

Le directeur général des sports met les choses au point : "Kompany sent qu'un vrai projet prend forme ici"

09:30
Après Kevin De Bruyne, un autre cadre de Manchester City fera prochainement ses adieux

Après Kevin De Bruyne, un autre cadre de Manchester City fera prochainement ses adieux

18:20
"Mon rythme cardiaque est monté à 200" : le président de l'Union Saint-Gilloise est aux anges

"Mon rythme cardiaque est monté à 200" : le président de l'Union Saint-Gilloise est aux anges

15:30
Philippe Clement essuie à nouveau un sérieux coup dur à Norwich : "Encore beaucoup de travail"

Philippe Clement essuie à nouveau un sérieux coup dur à Norwich : "Encore beaucoup de travail"

17:30
Près de 20 millions d'euros en jeu ? Des clubs de Premier League ciblent un attaquant de l'Union

Près de 20 millions d'euros en jeu ? Des clubs de Premier League ciblent un attaquant de l'Union

17:00
Wesley Sneijder encense Rayane Bounida : "Il a joué sans complexe"

Wesley Sneijder encense Rayane Bounida : "Il a joué sans complexe"

16:00
Encore des mauvaises nouvelles pour le Standard : un cadre est incertain

Encore des mauvaises nouvelles pour le Standard : un cadre est incertain

16:40
Le Sporting de Charleroi met en place un plan de sensibilisation pour le match face à la RAAL de ce samedi

Le Sporting de Charleroi met en place un plan de sensibilisation pour le match face à la RAAL de ce samedi

15:00
Qui est Joseph Oosting, le futur entraîneur de l'Antwerp ?

Qui est Joseph Oosting, le futur entraîneur de l'Antwerp ?

14:40
Énorme coup de boost pour le KRC Genk : un retour important avant le prochain match européen

Énorme coup de boost pour le KRC Genk : un retour important avant le prochain match européen

14:00
"Ce n'était pas facile de traverser une période sans marquer" : enfin la délivrance pour Loïs Openda

"Ce n'était pas facile de traverser une période sans marquer" : enfin la délivrance pour Loïs Openda

13:20
Voici pourquoi Malines ne boycottera finalement pas son déplacement à Charleroi en Coupe de Belgique

Voici pourquoi Malines ne boycottera finalement pas son déplacement à Charleroi en Coupe de Belgique

13:40
L'entraîneur de Galatasaray critique l'arbitrage : "Il aurait dû être expulsé"

L'entraîneur de Galatasaray critique l'arbitrage : "Il aurait dû être expulsé"

12:40
2
"Tout doit presque venir de lui" : Hein Vanhaezebrouck prudent avant Sporting-Bruges

"Tout doit presque venir de lui" : Hein Vanhaezebrouck prudent avant Sporting-Bruges

12:20
Un cadre du KRC reçoit une récompense individuelle devant deux joueurs de l'Union Saint-Gilloise

Un cadre du KRC reçoit une récompense individuelle devant deux joueurs de l'Union Saint-Gilloise

13:00
Malchance inouïe : le Club de Bruges a vu les problèmes s'accumuler avant son déplacement à Lisbonne

Malchance inouïe : le Club de Bruges a vu les problèmes s'accumuler avant son déplacement à Lisbonne

12:00
La délivrance pour Loïs Openda : et maintenant, un doublé avec les Diables Rouges !

La délivrance pour Loïs Openda : et maintenant, un doublé avec les Diables Rouges !

11:40
"Beaucoup de fierté" : la joie et la satisfaction de David Hubert après la victoire de l'Union

"Beaucoup de fierté" : la joie et la satisfaction de David Hubert après la victoire de l'Union

11:30
"C'était la fête, vraiment la fête" : les mots d'Adem Zorgane après la victoire de l'Union contre Galatasaray

"C'était la fête, vraiment la fête" : les mots d'Adem Zorgane après la victoire de l'Union contre Galatasaray

10:30
2
Jérémy Doku aux côtés de stars : voici les personnalités belges les plus influentes selon Forbes (-30 ans)

Jérémy Doku aux côtés de stars : voici les personnalités belges les plus influentes selon Forbes (-30 ans)

08:30
De retour après huit mois d'absence, Enzo Sternal est heureux : "La boucle est bouclée"

De retour après huit mois d'absence, Enzo Sternal est heureux : "La boucle est bouclée"

09:00
"Un match de référence" : la presse française éblouie par Arthur Vermeeren après OM-Newcastle

"Un match de référence" : la presse française éblouie par Arthur Vermeeren après OM-Newcastle

07:40
La FIFA a tranché : Cristiano Ronaldo sait enfin s'il pourra disputer le début de la Coupe du monde 2026

La FIFA a tranché : Cristiano Ronaldo sait enfin s'il pourra disputer le début de la Coupe du monde 2026

08:00
Malgré sa fragilité mentale, Besnik Hasi insiste : il veut ce joueur à Anderlecht

Malgré sa fragilité mentale, Besnik Hasi insiste : il veut ce joueur à Anderlecht

07:20
Manchester City tombe à domicile contre Leverkusen et Naples souffle enfin

Manchester City tombe à domicile contre Leverkusen et Naples souffle enfin

06:30
Anderlecht vise un gardien... mais tout le monde n'est pas convaincu

Anderlecht vise un gardien... mais tout le monde n'est pas convaincu

07:00
Correction à Stamford Bridge : Chelsea balaye un Barça impuissant en Ligue des champions

Correction à Stamford Bridge : Chelsea balaye un Barça impuissant en Ligue des champions

23:34
🎥 Après des mois de silence : Lois Openda retrouve le chemin des filets et la Juventus bat Bodo Glimt

🎥 Après des mois de silence : Lois Openda retrouve le chemin des filets et la Juventus bat Bodo Glimt

23:00
La crise s'aggrave à l'Ajax : trois Belges sur la pelouse, mais Benfica s'impose

La crise s'aggrave à l'Ajax : trois Belges sur la pelouse, mais Benfica s'impose

22:04
Un Mauve s'impatiente : après plusieurs matchs sur le banc, il pense à quitter le club

Un Mauve s'impatiente : après plusieurs matchs sur le banc, il pense à quitter le club

22:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 5
Galatasaray Galatasaray 0-1 Union SG Union SG
Ajax Ajax 0-2 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 2-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Chelsea Chelsea 3-0 FC Barcelone FC Barcelone
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 Villarreal Villarreal
Bodo Glimt Bodo Glimt 2-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-0 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Prague Slavia Prague 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Copenhague FC Copenhague 1-0 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 1-2 Monaco Monaco
Sporting Portugal Sporting Portugal 21:00 FC Bruges FC Bruges
Liverpool Liverpool 21:00 PSV PSV
Arsenal Arsenal 21:00 Bayern Munich Bayern Munich
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 21:00 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Inter Inter
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 21:00 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 21:00 Tottenham Tottenham
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved