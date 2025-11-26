Scène improbable : le nouveau maire de New York est fan de... Leandro Trossard

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Leandro Trossard excelle bien mieux avec Arsenal qu'en équipe nationale. Le maire démocrate de New York, Zohran Mamdani, est d'ailleurs visiblement un grand fan.

Zohran Mamdani ne se cache pas : il est fan des Gunners. Invité de la chaîne YouTube The Adam Friedland Show, le maire a imité la célébration du Diable Rouge.

Zohran Mamdani fan d'Arsenal

Il a fait cela lorsqu'il évoquait sa passion pour Arsenal. Le score était de 3-0 en faveur des Londoniens à ce moment-là. Leandro Trossard avait planté le premier but à la 36e minute de jeu contre Tottenham. Arsenal s'est finalement imposé 4-1.

Leandro Trossard est l'un des hommes forts du bon début de saison d'Arsenal. Le joueur belge s'est montré décisif à dix reprises en quinze matchs toutes compétitions confondues.

"Tous les matins, quand je me lève, je pense à Sébastien Squillaci, Pascal Cygan et... Marouane Chamakh (trois joueurs passés par Arsenal, nldr) !", raconte Zohran Mamdani. Sa passion pour Arsenal est visiblement grande !

Il doit certainement être ravi de ce début de saison. Arsenal marche sur l'eau et est leader de Premier League. Ce mercredi soir, les Londoniens reçoivent le Bayern, qui est toujours invaincu cette saison. Un défi qui s'annonce loin d'être évident.