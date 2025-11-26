Un cadre du Bayern en route vers un départ l'été prochain ? Vincent Kompany est finalement rassuré

Véritable cadre de l'effectif de Vincent Kompany, Harry Kane n'envisagerait pas un départ l'été prochain. De quoi ravir le coach belge.

Selon Sky Sport, l'Anglais a pour ambition d'honorer son contrat au moins jusqu'à sa fin. Actuellement, il est étendu jusqu'au 30 juin 2027. Il devrait même y avoir prochainement des discussions pour une éventuelle prolongation.

Au vu de ce qu'il apporte au Bayern, le club veut évidemment le conserver. En ce début de saison, son bilan après 18 matchs est exceptionnel. Il a planté 24 buts et délivré trois passes décisives.

Comme il l'a expliqué en octobre dernier, le buteur se sent bien aux côtés du coach belge : "Il m’a fait passer un cap. C’est un entraîneur exceptionnel, pas seulement sur le plan tactique, mais aussi humainement. Nous partageons la même vision du travail d’équipe."

75 millions d'euros

Si une équipe voulait recruter Harry Kane, elle devrait de toute façon sortir le portefeuille. Estimé à 75 millions d'euros selon Transfermarkt, les Bavarois pourraient bien en demander plus en cas de proposition. Mais de toute façon, le club allemand ne semble pas vouloir négocier.

Lire aussi… "Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern›Ce mercredi soir, le Bayern se déplace à Arsenal. Les Bavarois tenteront d'enchaîner une cinquième victoire en cinq matchs de Ligue des Champions.