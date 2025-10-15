"C'est un entraîneur exceptionnel" : Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern, même auprès d'une superstar

Le Bayern de Vincent Kompany affronte samedi Dortmund, un choc attendu en Allemagne. Avant le match, Harry Kane a encensé son entraîneur.

Le Bayern Munich a entamé la saison sur un rythme impressionnant. "Nous avons réalisé un excellent début de saison, mais il faut rester concentrés match après match.", avait déclaré Vincent Kompany. Avec 18 points sur 18 et une différence de buts de +22, les Bavarois ne montrent aucune faiblesse.

La rencontre face à Dortmund mettra à l’épreuve les idées tactiques de Kompany. "Il est important de rester concentrés et de continuer à faire ce que nous avons fait ces dernières semaines", explique-t-il.

Harry Kane dit que Kompany l’a aidé à progresser

À l’étranger, Kompany reçoit des éloges pour sa méthode. Harry Kane, l’une des stars du Bayern, le décrit comme un entraîneur qui fait grandir ses joueurs : "Il m’a fait passer un cap. C’est un entraîneur exceptionnel, pas seulement sur le plan tactique, mais aussi humainement. Nous partageons la même vision du travail d’équipe."

Pour les joueurs du Bayern, le Klassiker contre Dortmund est avant tout une question de mentalité. "Nous savons que c’est un klassiker, tout repose sur la concentration et le caractère."

"Dortmund va nous rendre la tâche difficile, c’est toujours le cas dans ces matchs", ajoute Kompany. Une victoire permettrait au Bayern d’atteindre 21 points sur 21 et d’afficher un bilan encore plus impressionnant.