Un cadre du KRC reçoit une récompense individuelle devant deux joueurs de l'Union Saint-Gilloise

Zakaria El Ouahdi a remporté le titre de Lion Belge 2025, récompense du meilleur joueur d'origine maghrébine évoluant en Pro League.

Le KRC Genk a partagé la nouvelle ce mardi. Le latéral marocain du KRC Genk succède à l'ex-Unioniste algérien Mohamed Amoura.

Il remporte le trophée avec 40% des voix. Il figure devant l'Algérien Adem Zorgane, qui en comptabilise 32. Ce dernier a franchi un cap cet été en quittant le Sporting de Charleroi pour rejoindre l'Union Saint-Gilloise, mais ne remporte malgré tout pas la récompense.

Un autre Bruxellois sur le podium

Un autre Unioniste complète le podium. Il s'agit du Marocain Sofiane Boufal, qui a reçu 12,7% des suffrages. Ahmed Touba, prêté à Malines jusqu’en juin dernier, et Abdelkahar Kadri, qui a quitté Courtrai pour rejoindre La Gantoise, complètent le classement avec respectivement 10,3% et 4,5% des voix.

Cette récompense montre encore à quel point Zakaria El Ouahdi est un élément clé du KRC Genk. Malheureusement pour lui, il est actuellement blessé à l'épaule...

Lire aussi… Énorme coup de boost pour le KRC Genk : un retour important avant le prochain match européen›On ne connaît pas encore exactement la date de son retour. Les Limbourgeois espèrent évidemment de leur côté pouvoir compter sur leur jeune joueur marocain de 23 ans le plus rapidement possible.