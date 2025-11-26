"Un match de référence" : la presse française éblouie par Arthur Vermeeren après OM-Newcastle

L'OM a remporté sa seconde rencontre de Ligue des Champions ce mardi contre Newcastle (2-1). Titulaire, le Belge Arthur Vermeeren a été un acteur majeur du succès français. Voici ce qu'a pensé la presse française de sa prestation.

Foot Mercato lui attribue la note de 7 sur 10. "Finalement, on ne l’a pas vu tant que ça dans le jeu avec ballon, mais il a été essentiel dans les efforts défensifs et dans l’équilibre du collectif", souligne notamment le média.

So Foot lui a donné le même score. Le média se veut, de son côté, humoristique pour parler de sa prestation : "70 % de la surface de la Terre est couverte par l’eau. Le reste est couvert par Arthur Vermeeren. Ah, ça fait du bien de pouvoir recycler des vannes !"

Le Phocéen a également été conquis par le milieu belge, qui reçoit une note de 8 sur 10. "Arthur Vermeeren a encore signé un match de référence, du genre qui impressionne par sa maîtrise autant que par sa maturité", peut-on notamment lire dans les colonnes du média. "Toujours orienté, toujours juste, il a fluidifié le jeu marseillais comme personne", met-il également en avant.

Une moins bonne note...

Le Onze Mondial se veut, lui, plus critique concernant Arthur Vermeeren. Il reçoit la note de 5 sur 10. "Un premier acte sérieux où il travaille énormément sans ballon pour fermer les lignes de passe, multiplie les compensations et aide Højbjerg dans la récupération malgré la grosse domination de Newcastle. En seconde période, il souffre un peu plus physiquement au fur et à mesure que Newcastle pousse."

Arthur Vermeeren commence petit à petit à enchaîner les titularisations à l’OM. Le week-end dernier, il avait déjà été dans le onze de départ contre l’OGC Nice, et sa prestation avait également été saluée.