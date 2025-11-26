Voici pourquoi Malines ne boycottera finalement pas son déplacement à Charleroi en Coupe de Belgique

Le boycott annoncé des supporters de Malines pour le match de Coupe à Charleroi n'aura finalement pas lieu. Davantage de tickets ont en effet été mis à disposition pour les visiteurs.

Les supporters de Malines avaient d’abord réagi avec déception à la décision des services d’ordre de n’autoriser que 400 visiteurs pour les huitièmes de finale de la Croky Cup. Ce nombre limité de places était perçu comme un obstacle pour les fidèles supporters.

La direction du club avait reçu des signaux indiquant qu’un boycott était envisagé. La frustration grandissait, car des matches de coupe précédents dans d’autres clubs avaient déjà donné lieu à des actions similaires. L’impression que Malines allait subir le même sort pesait lourdement sur les fans.

Extension du contingent

Après concertation, il a été décidé d’augmenter le nombre de tickets disponibles. Au lieu de 400 places, les supporters jaunes et rouges disposeront désormais de 600 billets. Cette augmentation est considérée comme un compromis répondant à la demande des supporters.

Grâce à cet ajustement, le boycott prévu est abandonné, rapporte le Belang van Limburg. Le groupe de supporters a indiqué que l’augmentation du contingent était suffisante pour mobiliser la base. La décision a été bien accueillie au sein du club.

Conséquences pour le match

L’annulation du boycott signifie que Malines pourra compter sur un soutien conséquent à Charleroi. Avec 600 supporters présents, l’ambiance dans le parcage visiteurs sera assurée. Pour les joueurs, c’est un élément important dans un match à élimination directe.

Les services d’ordre soulignent que l’augmentation du contingent s’accompagne de mesures de sécurité strictes. Le stade de Charleroi devra gérer l’afflux supplémentaire de supporters de manière contrôlée.

La situation autour de Malines n’est pas isolée. Récemment, les supporters du Standard, d’Anderlecht et de l’Antwerp avaient également annoncé un boycott lors de déplacements. Le phénomène montre que la répartition des tickets reste un sujet de tension récurrent dans le football belge.