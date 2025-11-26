Wesley Sneijder encense Rayane Bounida : "Il a joué sans complexe"

Wesley Sneijder encense Rayane Bounida : "Il a joué sans complexe"
L'Ajax vit une saison catastrophique en Ligue des champions, mais au milieu de toutes ces difficultés, un grand point positif est ressorti face à Benfica : le jeune Belge Rayane Bounida, qui a impressionné par son audace, sa technique et sa maturité.

Aucune équipe ne fait pire que l’Ajax en Ligue des champions cette saison. Le club d’Amsterdam a de nouveau perdu mardi, cette fois 0-2 contre Benfica. L’Ajax reste donc bloqué à 0 point.

Le club est dernier de la phase de ligue, avec en plus une différence de buts de -15, après seulement un but inscrit et 16 encaissés. Difficile de faire pire, même si la rencontre face à Benfica a offert un grand rayon de lumière.

Une soirée inoubliable pour Rayane Bounida

Ce rayon de lumière, c’était le jeune talent belge Rayane Bounida. Il a impressionné tout le stade, ainsi que les consultants en studio. Wesley Sneijder, consultant pour Ziggo Sports, a livré son analyse.

"Bounida a joué sans complexe, il est entré sur le terrain avec énormément de confiance et a poursuivi sur sa lancée. Par moments, il doit encore s’habituer au niveau, mais il joue de manière remarquable", a-t-il déclaré, selon Sporza.

Lire aussi… La crise s'aggrave à l'Ajax : trois Belges sur la pelouse, mais Benfica s'impose"C’est tellement de classe, ce sont des occasions à 100 %, et tout doit venir de Bounida. C’est le plus jeune joueur sur le terrain, mais il a vraiment cette attitude : donnez-moi le ballon, je m’en occupe", conclut Sneijder. Le Belge n’oubliera certainement pas sa première titularisation en Ligue des champions.

