🎥 Quel bijou ! Konstantinos Karetsas emmène Genk aux portes du top 8 en Europa League

Genk s'est imposé 2-1 contre le FC Bâle. Konstantinos Karetsas a confirmé sa bonne forme avec un nouveau but venu d'ailleurs.

Battu à domicile par Malines le weekend passé, Genk retrouvait la scéne européenne, plus à même à lui rendre le sourire que la compétition domestique ces dernières semaines. Mais surtout, le Racing retrouvait Zakaria El Ouahdi, de retour pour la première fois depuis sa blessure à l'épaule à la fin du mois de septembre.

Pour son comeback, le Marocain a directement fait la différence avec un assist pour Oh Hyeon-gyu avant la fin du premier quart d'heure. Le tir du Sud-coréen dans le plafond n'a laissé aucune chance au gardien du FC Bâle, 1-0 pour Genk !

Oh, Genk komt op voorsprong! 😍 pic.twitter.com/XOPOmqxMrg — Play Sports (@playsports) November 27, 2025

Plus souvent au ballon, Bâle a eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux. Seules deux frappes de loin ont donné un peu de travail à Hendrik Van Crombrugge en fin de première mi-temps. Et pourtant, c'est le Racing qui a emballé les dernières secondes du premier acte.

Le show Karetsas

Alors qu'il aurait tranquillement pu attendre les dernières secondes qui le séparaient de la mi-temps en gelant le ballon, Konstantinos Karetsas a préféré faire le break tout de suite, d'une action dont il a le secret. Son enroulé du gauche après être rentré dans le jeu est tout simplement splendide, assurément l'un des buts de la soirée.

Un but précieux, puisqu'en seconde mi-temps, Bâle a réduit le score avant même la demi-heure, profitant des habituels espaces laissés par la défense limbourgeoise. Auteur du 2-1, Philip Otele a même failli égaliser dix minutes plus tard, mais sa reprise a été renvoyée par la barre.

Dans le dur, Genk a ensuite vu son adversaire faire monter Xherdan Shaqiri pour la fin de la rencontre. Cela a offert des espaces au Racing, qui a aussi eu l'occasion de reprendre deux buts d'avance, en vain. Qu'importe : grâce à un dernier arrête de Van Crombrugge, les Limbourgeois s'imposent et restent à proximité immédiate du top 8, devancés par Braga (7e) et Porto (8e) à la différence de buts.