Anderlecht donne des nouvelles de la blessure de César Huerta : voici quand il devrait revenir
C'est officiel, Anderlecht va encore devoir se passer de César Huerta pour un petit temps. Le club a donné des nouvelles de son joueur ce jeudi après-midi.

Anderlecht précise qu'après avoir subi "une série de consultations médicales approfondies", il a "subi une intervention chirurgicale au niveau du bassin." Il sera donc encore absent pour plusieurs semaines.

Le club bruxellois donne même une période exacte. Il devrait manquer six à huit semaines de compétition. Un véritable coup dur pour Anderlecht qui espérait le récupérer au plus vite.

Le Mexicain n'a plus joué en championnat depuis le 5 octobre dernier contre le Standard de Liège. Il ne montera plus sur les terrains de Pro League d'ici 2026.

Son dernier match date de fin octobre

Sa toute dernière apparition remonte au 28 octobre. Il avait disputé une mi-temps lors de la victoire des Mauves contre Ninove en Coupe de Belgique. Lors de cette rencontre, César Huerta avait même planté un but.

Ce sera sans son ailier mexicain que les Mauves recevront les Saint-Gillois ce weekend. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné ce dimanche à 18h30.

La presse portugaise se moque du Club de Bruges : "Ça rappelait les années 80"

17:00
16:30
15:56
15:30
12:00
1
14:20
14:00
13:00
13:30
12:30
11:00
11:20
11:40
1
10:00
08:30
10:32
09:30
22:30
09:00
08:00
07:20
07:40
07:00
06:30
21:20
1
22:55
2
23:20
20:40
21:40
2
22:04
1
21:00
3
20:20
20:00
19:00
19:30
18:20

