Brillant pour sa première en Ligue des Champions, Rayane Bounida ne se voit plus quitter le onze de l'Ajax

Impressionnant pour sa première titularisation en Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam, malgré la défaite contre Benfica, Rayane Bounida a montré pourquoi le club investit depuis longtemps en lui. L'ancien talent de Neerpede a même suscité l'admiration de José Mourinho.

Rayane Bounida, 19 ans, joue à l’Ajax Amsterdam depuis l’âge de seize ans, après s’être fait remarquer dans les équipes jeunes du Sporting d’Anderlecht. Son contrat lui rapporterait près de 500 000 € par an, un salaire conséquent pour un joueur de son âge. Mais il a longtemps dû patienter avant de s’imposer dans l’équipe première.

Plusieurs facteurs expliquent ce retard : le départ du directeur Marc Overmars, une succession de changements d’entraîneurs et la priorité donnée aux joueurs plus expérimentés ont contraint des talents comme Bounida à rester patients.

Son match de mardi contre Benfica, en Ligue des Champions, a toutefois montré pourquoi l’Ajax continue d’investir en lui. Aux Pays-Bas, De Telegraaf et Voetbal International ont salué sa "bravoure belge" et noté qu’il faisait presque oublier les périodes incertaines qu’il a traversées à Amsterdam. Même José Mourinho l’a encensé : "J’adore la façon dont il va chercher ses adversaires. Ce gars est dangereux !"

Confiant, Rayane Bounida se voit désormais comme titulaire à l’Ajax

Le milieu offensif considère sa première titularisation en Ligue des Champions comme un jalon majeur. "Je pense que je me suis installé dans le onze de départ. Pourquoi ? Je crois que vous m’avez tous vus", a-t-il déclaré à la presse écrite néerlandaise après la rencontre. Son style spontané, ses dribbles et son audace le distinguent de nombreux concurrents à son poste, comme Edvardsen et Moro, qui n’ont pas encore su saisir leurs opportunités.

Le jeune ailier belgo-marocain doit encore choisir sa sélection nationale. Sa polyvalence – il peut évoluer à droite, en numéro dix ou couper de gauche vers l'axe – et sa technique font de lui un joueur prometteur.

Sa décision reste entièrement ouverte. Avec sa double nationalité, il peut encore opter pour la Belgique ou le Maroc. Les Lions de l’Atlas le suivent de près, mais Rayane Bounida, qui a toujours joué pour la Belgique en jeunes, préfère d’abord s’imposer à l’Ajax avant de trancher.