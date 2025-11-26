"Il a été vraiment très bon" : José Mourinho bluffé par un jeune belge de l'Ajax

Mika Godts a brillé malgré la défaite de l'Ajax contre Benfica. José Mourinho a salué sa prestation en conférence de presse.

Mardi soir, l’Ajax a passé une soirée compliquée en Ligue des champions. À domicile, les Amstellodamois se sont inclinés 0-2 contre le Benfica de José Mourinho, nettement supérieur. Avec zéro point au classement, le club néerlandais est dernier.

Un joueur s’est tout de même démarqué, Mika Godts. Titulaire, le jeune belge a apporté de la vitesse et de l’envie. Si l'équipe est en crise, le Diablotin est dans la meilleure phase de sa carrière.

Des éloges de Mourinho

Mourinho, rarement généreux en compliments, a tenu à saluer sa performance. "Mika Godts a réalisé une prestation remarquable contre Benfica. Nous avons dû protéger notre latéral droit, car il est très dangereux. Il a été vraiment très bon", a déclaré le Special One après la rencontre.

Les Portugais avaient identifié le Belge comme une menace et ils l’ont surveillé de près. Et ils ont eu raison de le faire, le danger passe par lui.

Avec 5 buts et 5 passes décisives cette saison, Godts est l'un des joueurs les plus décisifs de l'Ajax. Sur le départ cet été, le belge a fait le bon choix de rester.