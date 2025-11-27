"Je ne chercherai pas d'excuses" : Vincent Kompany réaliste après la défaite du Bayern

Le Bayern de Vincent Kompany a connu sa première défaite de la saison ce mercredi contre Arsenal (3-1). L'entraîneur belge a réagi à ce revers au micro de DAZN après le match.

Vincent Kompany se doutait bien qu'une défaite allait tomber un jour ou l'autre. Face à l'une des meilleures, si ce n’est la meilleure équipe européenne du moment, les Bavarois ont mis fin à une série de 18 matchs sans défaite : "Chaque équipe peut perdre, c’est ça le football. Je pense que nous n’avons pas mal commencé en première période, mais nous avons ensuite concédé sur phase arrêtée. Malgré tout, nous avons repris de l’élan et égalisé."

"À la mi-temps, je sentais que nous pouvions gagner le match si nous continuions ainsi. Mais nous n’avons pas trouvé notre rythme en seconde période," poursuit l'ancien Diable Rouge.

Il reconnaît la solide prestation des Gunners : "Arsenal a réussi à faire la différence. Ils ont très bien géré leur match et ont su exploiter les petits moments en leur faveur. Je ne chercherai pas d’excuses. Il faut reconnaître qu’Arsenal a été meilleur. Nous devons régler les choses samedi. Je sens que les garçons ont déjà faim du prochain match."

Avec 12 points sur 15, les Bavarois ont bien entamé leur campagne dans la plus prestigieuse des compétitions. Kompany reste optimiste : "La Ligue des champions ne s’est pas jouée aujourd’hui. Nous n’avons rien perdu. Mais nous devons réagir et nous assurer que lorsque nous arriverons aux moments cruciaux en mars et avril, ce match aura joué un rôle pour nous."

Le prochain défi du Bayern

L'emporter face au FC St. Pauli ce samedi en Bundesliga sera le prochain défi. En Ligue des champions, le prochain match des hommes de Vincent Kompany sera le 9 décembre face au Sporting, qui a battu Bruges 3-0.