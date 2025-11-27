Un arbitre de Pro League sélectionné pour la finale de la Coupe du monde U17

Jasper Vergoote n'a plus officié en Belgique depuis début octobre. Et pour cause : il se trouve au Qatar pour arbitrer des matchs de la Coupe du monde U17, où il a été retenu comme quatrième arbitre pour la finale.

Jasper Vergoote n’a arbitré que sept matchs de Jupiler Pro League cette saison et n’est plus apparu sur une pelouse belge depuis le Malines - Saint-Trond du 4 octobre.

Et pour cause : après avoir officié lors de la rencontre de qualification à l’Euro U21 entre la Hongrie et la Turquie à la mi-octobre, puis lors du match de Conference League entre l’AEK Athènes et Aberdeen une semaine plus tard, l’arbitre belge a pris la direction du Qatar, où il a été sélectionné pour arbitrer la Coupe du monde U17.

Jasper Vergoote sélectionné pour la finale de la Coupe du monde U17

Il y a dirigé sept rencontres (quatre en tant qu’arbitre principal et trois comme quatrième arbitre) et a été choisi pour officier lors de la finale, prévue à 17h et opposant le Portugal – tombeur de la Belgique en 1/16es de finale – à l’Autriche, en tant que quatrième arbitre, a annoncé fièrement l’Union belge dans un communiqué ce jeudi.

"Je suis très fier du chemin parcouru et d’avoir pu représenter le corps arbitral belge lors de cette finale. Après avoir officié lors d’un quart de finale de l’Euro U17 il y a deux ans, c’est à nouveau une étape importante de jouer un rôle dans la finale d’un tournoi international", a déclaré Jasper Vergoote.

Une fierté également pour l’Union belge, qui souligne qu’"il y a vingt ans qu’un de nos arbitres n’avait pas été sélectionné pour la finale d’un tournoi international masculin." C’est donc avec une expérience précieuse que Vergoote fera son retour sur les pelouses de Pro League au mois de décembre.