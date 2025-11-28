🎥 Un match dégénère en bagarre générale : la police intervient et 17 rouges tombent

Le football bolivien est en état de choc après que la rencontre entre le Real Oruro et Blooming a complètement dérapé. Ce qui devait être un duel décisif s'est transformé en chaos et en une immense bagarre générale sur la pelouse.

Le football bolivien a été secoué par un incident incroyable et scandaleux qui dépassait largement le cadre sportif. Le match entre le Real Oruro et Blooming, venu de Santa Cruz, a dégénéré en une véritable bagarre générale.

Après un match nul 2-2, Blooming s’est qualifié pour les demi-finales de la Copa Divisional Profesional grâce à un meilleur résultat sur les deux rencontres. Mais après le coup de sifflet final, tout est parti en vrille. Sur les images, on voit un joueur du Real Oruro aller demander des comptes à un adversaire.

Une honte pour le football

Des tensions ont éclaté, impliquant joueurs et entraîneurs. Alors que la situation semblait se calmer, un nouvel incident est survenu ailleurs sur le terrain, faisant tout exploser. Joueurs, coaches et membres du staff se sont mis à pousser, frapper et même donner des coups de pied.

‼️ Caso total en Bolivia: 17 𝐄𝐗𝐏𝐔𝐋𝐒𝐀𝐃𝐎𝐒 (!) e intervención de la policía



😬 El encuentro entre Real Oruro y Blooming acabó en el caos total en lo que se define desde Bolivia como una "vergüenza nacional" pic.twitter.com/txapvtgwjJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) November 27, 2025

La police est intervenue, mais cela ne s’est pas déroulé aussi facilement que prévu : du gaz poivre a été utilisé, sans pour autant parvenir à séparer joueurs et entraîneurs. Une intervention plus musclée a alors suivi.

17 cartons rouges

Le rapport de l’arbitre montre que les dégâts sont énormes, rapporte Record. Sept joueurs, ainsi que l’entraîneur principal, le médecin du club et un membre du staff de Blooming ont été expulsés. Du côté du Real Oruro, quatre joueurs, l’entraîneur Robledo et deux membres du staff ont également été exclus. Soit un total de 17 cartons rouges.