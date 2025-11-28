Deux absents de taille pour Charleroi face à la RAAL : "Il doit être plus intelligent"

Deux absents de taille pour Charleroi face à la RAAL : "Il doit être plus intelligent"
Photo: © photonews

Charleroi accueillera la RAAL demain soir. Les Zèbres devront composer sans deux de leurs défenseurs habituels.

Après la défaite au match aller contre la RAAL et celle subie le weekend dernier au Club de Bruges (à chaque fois sur le score de 1-0), Charleroi a une double motivation pour le match de demain soir contre les Loups. La supérmatie sur le football hennuyer est en jeu.

Mais les Zèbres devront faire sans leur capitaine Aiham Ousou. L'international syrien a reçu sa cinquième carte jaune de la saison au Club de Bruges, il sera donc suspendu. Il n'avait pas encore raté le moindre match cette saison. En son absence, Mehdi Boukamir devrait commencer derrière.

Rik De Mil doit revoir son onze

"C'est dommage qu'il ne soit pas là mais il doit être plus intelligent, même si je maintiens que l'arbitre n'aurait pas dû lui donner cette carte", regrette Rik De Mil en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Et ce n'est pas tout : l'entraîneur carolo a également annoncé que Kevin Van Den Kerkhof s'est blessé et devrait faire l'impasse sur la rencontre, sans préciser la nature exacte de son pépin physique. C'est là aussi un coup dur : le latéral droit algérien s'était imposé comme un titulaire indiscutable ces dernières semaines.

Lire aussi… "Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1Van Den Kerkhof est un pion important des Zèbres par son activité sur le flanc et sa qualité de centre. Il aurait également aimé retrouver la RAAL en sa qualité d'ancien joueur de La Louvière Centre. Il y avait joué de 2017 à 2019, battant même la RAAL de Frédéric Taquin 1-0 en Nationale 2.

