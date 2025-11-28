"Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1

"Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Mohamed Koné a retrouvé son statut de titulaire avec les Zèbres depuis deux matchs. Une situation qui ravit évidemment le portier qui n'avait jusqu'alors disputé qu'un match de Coupe de Belgique face au RFC Liège.

C'est depuis le 8 novembre dernier qu'il a retrouvé ce statut. Il a d'ailleurs fêté cela en gardant son but inviolé lors de la victoire de son équipe 2-0 face au KVC Westerlo. Lors de son second match face à Bruges, Charleroi s'est cependant incliné 1-0.

Retrouver une place de titulaire le rend heureux : "Cela fait du bien forcément, et c’est à moi de prouver ce dont je suis capable, désormais. J’ai connu une période difficile pour un jeune gardien. J’ai beaucoup travaillé à l’entraînement pour revenir plus fort."

"Il faut rester solide parce que plein de trucs peuvent venir en tête quand on perd sa place. Comme le coach l’avait dit, il avait voulu me protéger pour que je retrouve mes meilleures sensations," ajoute-t-il au micro de Sudinfo.

Il avait du mal à accepter la décision de Rik De Mil de le reléguer au poste de second portier : "Ce n’est pas facile, mais cela fait partie de la vie d’un footballeur. Un jeune gardien veut toujours jouer, mais il y a un patron qui décide. Il faut faire avec et travailler. Je me suis battu. Le coach avait fait un choix qu’il fallait respecter et je devais travailler pour corriger ce qui n’avait pas bien fonctionné."

Une concurrence saine

Il reste cependant très clair, la concurrence avec les autres gardiens est saine : "Il y a de la concurrence, mais tout s’est toujours bien passé entre moi et Martin Delavallée, pareil avec Théo (Defourny). Cet état d’esprit est important même si c’est difficile de sortir de l’équipe." Martin Delavallée est alors relégué sur le banc, une situation qui ne doit pas être simple à accepter pour lui qui avait réussi à se faire sa place en ce début de saison.

Ce samedi, les Zèbres affronteront leur voisin louviérois. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 20h45 au Stade du Pays de Charleroi.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Charleroi - RAAL La Louvière en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (29/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
RAAL La Louvière
Mohamed Kone

Plus de news

Anderlecht s'installe sur la Grand-Place avec des séances de dédicaces au rendez-vous

Anderlecht s'installe sur la Grand-Place avec des séances de dédicaces au rendez-vous

09:30
"Le plus beau de ma carrière" : Konstantínos Karétsas aux anges après son magnifique but

"Le plus beau de ma carrière" : Konstantínos Karétsas aux anges après son magnifique but

09:00
"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

08:00
"D'ici 1 an ou 2, je me vois dans un bon club du top" : Adem Zorgane de nouveau très clair sur ses ambitions

"D'ici 1 an ou 2, je me vois dans un bon club du top" : Adem Zorgane de nouveau très clair sur ses ambitions

07:40
Il était bien à Sclessin : le potentiel investisseur est connu et fait peur à tous les supporters du Standard

Il était bien à Sclessin : le potentiel investisseur est connu et fait peur à tous les supporters du Standard

07:20
Plus apparu avec l'équipe première depuis août mais sur le retour : Olivier Renard en attend beaucoup

Plus apparu avec l'équipe première depuis août mais sur le retour : Olivier Renard en attend beaucoup

07:00
Communication trompeuse de la part de DAZN pour ce weekend ? Le monde politique passe à l'action

Communication trompeuse de la part de DAZN pour ce weekend ? Le monde politique passe à l'action

06:30
🎥 Quel bijou ! Konstantinos Karetsas emmène Genk aux portes du top 8 en Europa League

🎥 Quel bijou ! Konstantinos Karetsas emmène Genk aux portes du top 8 en Europa League

23:00
1
🎥 En hommage à sa période à Anderlecht : un ancien Mauve signe la bourde de la soirée en Europa League

🎥 En hommage à sa période à Anderlecht : un ancien Mauve signe la bourde de la soirée en Europa League

22:30
1
Deux candidats en embuscade : comment le départ de Wouter Vandenhaute pourrait profiter à Bruges ou à l'Union

Deux candidats en embuscade : comment le départ de Wouter Vandenhaute pourrait profiter à Bruges ou à l'Union

21:40
Les bourreaux de nos U17 remportent la Coupe du Monde...avec un arbitre belge à l'honneur

Les bourreaux de nos U17 remportent la Coupe du Monde...avec un arbitre belge à l'honneur

22:00
Les matchs de championnat diffusés sur les canaux des clubs ? Le jeu d'échecs avec DAZN continue

Les matchs de championnat diffusés sur les canaux des clubs ? Le jeu d'échecs avec DAZN continue

20:40
L'UEFA a tranché : un Unioniste et un Diable Rouge dans le onze de la semaine en Ligue des Champions

L'UEFA a tranché : un Unioniste et un Diable Rouge dans le onze de la semaine en Ligue des Champions

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/11: Hatenboer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/11: Hatenboer

19:30
Pocognoli en manque de ce qui fait la force de l'Union ? "Un match d'hommes face à des joueurs d'expérience"

Pocognoli en manque de ce qui fait la force de l'Union ? "Un match d'hommes face à des joueurs d'expérience"

21:00
🎥 Quel régal ! Youri Tielemans décisif pour la deuxième fois depuis son retour de blessure

🎥 Quel régal ! Youri Tielemans décisif pour la deuxième fois depuis son retour de blessure

20:20
Le mercato d'hiver se prépare : l'Antwerp veut profiter de la situation d'un joueur d'Anderlecht

Le mercato d'hiver se prépare : l'Antwerp veut profiter de la situation d'un joueur d'Anderlecht

19:30
"Vincent Kompany et son staff font un travail exceptionnel" : Thomas Müller ébloui par le Bayern

"Vincent Kompany et son staff font un travail exceptionnel" : Thomas Müller ébloui par le Bayern

20:00
"Une très belle sensation" : les mots de Charles De Ketelaere après sa prestation XXL en Ligue des champions

"Une très belle sensation" : les mots de Charles De Ketelaere après sa prestation XXL en Ligue des champions

19:00
Arthur Vermeeren en bonne voie pour prolonger son aventure à l'OM

Arthur Vermeeren en bonne voie pour prolonger son aventure à l'OM

18:40
Officiel : DAZN met fin au suspense quant à la diffusion des matchs du weekend...avant le prochain épisode

Officiel : DAZN met fin au suspense quant à la diffusion des matchs du weekend...avant le prochain épisode

18:00
Nicky Hayen essuie de nombreuses critiques sur son plan tactique : "Toute l'équipe était désorganisée"

Nicky Hayen essuie de nombreuses critiques sur son plan tactique : "Toute l'équipe était désorganisée"

18:20
Le plan d'Anderlecht pour l'avenir de Nathan De Cat

Le plan d'Anderlecht pour l'avenir de Nathan De Cat

17:30
OFFICIEL : le nouvel entraîneur de l'Antwerp est connu

OFFICIEL : le nouvel entraîneur de l'Antwerp est connu

15:56
La presse portugaise se moque du Club de Bruges : "Ça rappelait les années 80"

La presse portugaise se moque du Club de Bruges : "Ça rappelait les années 80"

17:00
"C'est dommage" : le message du CEO du Bayern pour Vincent Kompany après la première défaite

"C'est dommage" : le message du CEO du Bayern pour Vincent Kompany après la première défaite

16:30
Anderlecht donne des nouvelles de la blessure de César Huerta : voici quand il devrait revenir

Anderlecht donne des nouvelles de la blessure de César Huerta : voici quand il devrait revenir

15:01
Le regard de l'ancien Rouche Aloys Nong sur le Standard actuel : "Heureusement qu'il y a ça"

Le regard de l'ancien Rouche Aloys Nong sur le Standard actuel : "Heureusement qu'il y a ça"

15:30
"Je ne peux pas le répéter ici" : Carlos Forbs énigmatique après la question d'un journaliste

"Je ne peux pas le répéter ici" : Carlos Forbs énigmatique après la question d'un journaliste

14:20
"Nous avons toujours dominé le match" : Bruges a déçu face au Sporting, le constat clair d'un joueur portugais

"Nous avons toujours dominé le match" : Bruges a déçu face au Sporting, le constat clair d'un joueur portugais

14:00
Marc Overmars pourra redresser la barre : l'Antwerp prévoit une belle enveloppe pour le mercato hivernal

Marc Overmars pourra redresser la barre : l'Antwerp prévoit une belle enveloppe pour le mercato hivernal

13:00
Sans DAZN, le VAR sera-t-il présent ce week-end en Pro League ? La réponse est tombée

Sans DAZN, le VAR sera-t-il présent ce week-end en Pro League ? La réponse est tombée

11:20
"Je ne chercherai pas d'excuses" : Vincent Kompany réaliste après la défaite du Bayern

"Je ne chercherai pas d'excuses" : Vincent Kompany réaliste après la défaite du Bayern

13:30
Un arbitre de Pro League sélectionné pour la finale de la Coupe du monde U17

Un arbitre de Pro League sélectionné pour la finale de la Coupe du monde U17

12:30
Les matchs de Pro League seront-ils diffusés ? Voici le point sur la situation

Les matchs de Pro League seront-ils diffusés ? Voici le point sur la situation

10:00
L'Union s'est finalement tournée vers Rob Schoofs, mais voulait d'abord... ce joueur d'Anderlecht !

L'Union s'est finalement tournée vers Rob Schoofs, mais voulait d'abord... ce joueur d'Anderlecht !

12:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 29/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 30/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved