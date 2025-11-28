"Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1

Mohamed Koné a retrouvé son statut de titulaire avec les Zèbres depuis deux matchs. Une situation qui ravit évidemment le portier qui n'avait jusqu'alors disputé qu'un match de Coupe de Belgique face au RFC Liège.

C'est depuis le 8 novembre dernier qu'il a retrouvé ce statut. Il a d'ailleurs fêté cela en gardant son but inviolé lors de la victoire de son équipe 2-0 face au KVC Westerlo. Lors de son second match face à Bruges, Charleroi s'est cependant incliné 1-0.

Retrouver une place de titulaire le rend heureux : "Cela fait du bien forcément, et c’est à moi de prouver ce dont je suis capable, désormais. J’ai connu une période difficile pour un jeune gardien. J’ai beaucoup travaillé à l’entraînement pour revenir plus fort."

"Il faut rester solide parce que plein de trucs peuvent venir en tête quand on perd sa place. Comme le coach l’avait dit, il avait voulu me protéger pour que je retrouve mes meilleures sensations," ajoute-t-il au micro de Sudinfo.

Il avait du mal à accepter la décision de Rik De Mil de le reléguer au poste de second portier : "Ce n’est pas facile, mais cela fait partie de la vie d’un footballeur. Un jeune gardien veut toujours jouer, mais il y a un patron qui décide. Il faut faire avec et travailler. Je me suis battu. Le coach avait fait un choix qu’il fallait respecter et je devais travailler pour corriger ce qui n’avait pas bien fonctionné."

Une concurrence saine

Il reste cependant très clair, la concurrence avec les autres gardiens est saine : "Il y a de la concurrence, mais tout s’est toujours bien passé entre moi et Martin Delavallée, pareil avec Théo (Defourny). Cet état d’esprit est important même si c’est difficile de sortir de l’équipe." Martin Delavallée est alors relégué sur le banc, une situation qui ne doit pas être simple à accepter pour lui qui avait réussi à se faire sa place en ce début de saison.

Ce samedi, les Zèbres affronteront leur voisin louviérois. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 20h45 au Stade du Pays de Charleroi.