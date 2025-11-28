"Je n'avais pas reconnu mon équipe" : Rik De Mil prépare sa revanche face à la RAAL

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Je n'avais pas reconnu mon équipe" : Rik De Mil prépare sa revanche face à la RAAL

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Charleroi veut prendre sa revanche contre la RAAL après la défaite de l'aller. Un seul point sépare les deux équipes avant ce derby.

Samedi soir, le Sporting Charleroi accueillera La Louvière pour le choc hennuyer. Un match aux airs de revanche après la défaite 1-0 à l’Easi Arena, avec un point d’écart entre les deux équipes.

Rik De Mil s’est présenté avec lucidité en conférence de presse. Le coach carolo n’a pas oublié ce match aller où son équipe était passée à côté de son sujet. "On a connu des difficultés face à des blocs bas en début de saison passée et on avait progressé là-dessus au fil du temps. Cette saison aussi, on a eu des problèmes et on travaille là-dessus. Dans un tel contexte, il faut être bon et patient avec la balle parce que les Loups sont très bons sur les transitions."

Encore frustré du match aller

Le technicien ne mâche pas ses mots en repensant à cette soirée ratée. "Rien n’allait ce jour-là, dans l’intensité, la grinta, les deuxièmes ballons, les duels, même avec le ballon. Je n’avais pas reconnu mon équipe même si depuis lors on a vu que La Louvière avait posé des soucis à énormément d’équipes, y compris les grosses formations."

De Mil en profite pour souligner le travail de son adversaire. "Le coach là-bas fait vraiment du bon boulot parce qu’après leur tout premier match de la saison contre le Standard, je m’étais dit que cette équipe pourrait avoir des problèmes cette saison."

Lire aussi… Deux absents de taille pour Charleroi face à la RAAL : "Il doit être plus intelligent""Malgré le fait que ce n’est pas une équipe facile à affronter, on doit mieux aborder ce match que lors de l’aller." a t-il conclu. Ce derby hennuyer s’annonce bouillant, car la RAAL surprend et dérange cette saison.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Charleroi - RAAL La Louvière en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (29/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
RAAL La Louvière
Rik De Mil

Plus de news

LIVE : Un Rouche sort sur blessure, peu de football à se mettre sous la dent Live

LIVE : Un Rouche sort sur blessure, peu de football à se mettre sous la dent

21:30
Le sort s'acharne sur le Standard : un nouveau titulaire sort sur blessure après 25 minutes !

Le sort s'acharne sur le Standard : un nouveau titulaire sort sur blessure après 25 minutes !

21:30
Une occasion en or qui va échapper à Anderlecht ? Un nouveau prétendant se positionne

Une occasion en or qui va échapper à Anderlecht ? Un nouveau prétendant se positionne

21:20
Deux absents de taille pour Charleroi face à la RAAL : "Il doit être plus intelligent"

Deux absents de taille pour Charleroi face à la RAAL : "Il doit être plus intelligent"

14:30
Première défaite de la saison pour le Bayern : Vincent Kompany prend position et étonne la presse allemande

Première défaite de la saison pour le Bayern : Vincent Kompany prend position et étonne la presse allemande

21:00
Le Club de Bruges pourrait toucher gros : la Premier League s'arracherait l'un de ses défenseurs

Le Club de Bruges pourrait toucher gros : la Premier League s'arracherait l'un de ses défenseurs

20:34
Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'Union

Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'Union

19:00
Le Club de Bruges s'était-il vu plus beau que la réalité ? Une icône du club dézingue Nicky Hayen

Le Club de Bruges s'était-il vu plus beau que la réalité ? Une icône du club dézingue Nicky Hayen

19:30
Bon sang ne saurait mentir : le fils d'un ancien du Standard commence à percer à La Gantoise

Bon sang ne saurait mentir : le fils d'un ancien du Standard commence à percer à La Gantoise

18:00
Landry Dimata écrase la concurrence : la curieuse statistique de l'UEFA en Ligue des Champions

Landry Dimata écrase la concurrence : la curieuse statistique de l'UEFA en Ligue des Champions

18:30
Anderlecht peut-il se hisser au niveau de Bruges et de l'Union ? "Nous nous rapprochons, mais..."

Anderlecht peut-il se hisser au niveau de Bruges et de l'Union ? "Nous nous rapprochons, mais..."

17:30
Enfin de clarté ? Le signal fort de DAZN à ses abonnés pour la suite de saison

Enfin de clarté ? Le signal fort de DAZN à ses abonnés pour la suite de saison

17:00
"Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1

"Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1

08:30
La suspension qui tombe mal face au Standard : "C'est un joueur essentiel pour nous"

La suspension qui tombe mal face au Standard : "C'est un joueur essentiel pour nous"

16:30
David Hubert de retour au Lotto Park : "Ça a matché avec beaucoup de gens à Anderlecht, avec d'autres moins"

David Hubert de retour au Lotto Park : "Ça a matché avec beaucoup de gens à Anderlecht, avec d'autres moins"

15:30
Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"

Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"

16:00
Un porte-bonheur pour le Standard, moins pour Anderlecht : les arbitres du weekend sont connus

Un porte-bonheur pour le Standard, moins pour Anderlecht : les arbitres du weekend sont connus

15:00
Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)

Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)

13:46
🎥 Dans une forme diabolique : quand Diego Moreira renverse Crystal Palace

🎥 Dans une forme diabolique : quand Diego Moreira renverse Crystal Palace

14:00
"Il est tombé comme un enfant" : Nicolas Raskin au coeur d'une polémique en Europa League

"Il est tombé comme un enfant" : Nicolas Raskin au coeur d'une polémique en Europa League

13:30
Hein Vanhaezebrouck se montre très critique envers Nicky Hayen : "Ça n'a absolument pas fonctionné"

Hein Vanhaezebrouck se montre très critique envers Nicky Hayen : "Ça n'a absolument pas fonctionné"

13:00
🎥 Un match dégénère en bagarre générale : la police intervient et 17 rouges tombent

🎥 Un match dégénère en bagarre générale : la police intervient et 17 rouges tombent

12:40
Senne Lammens n'en revient pas après avoir reçu des compliments d'une légende de Manchester United

Senne Lammens n'en revient pas après avoir reçu des compliments d'une légende de Manchester United

12:00
Konstantínos Karétsas obtient un précieux sésame quelques jours seulement après avoir fêté ses 18 ans

Konstantínos Karétsas obtient un précieux sésame quelques jours seulement après avoir fêté ses 18 ans

12:20
"J'étais fasciné par ça" : voici comment Vincent Kompany décrit le football en un mot

"J'étais fasciné par ça" : voici comment Vincent Kompany décrit le football en un mot

11:30
🎥 Mike Penders surprend en Coupe d'Europe... avec un style de jeu très particulier

🎥 Mike Penders surprend en Coupe d'Europe... avec un style de jeu très particulier

11:00
L'entraîneur du RWDM, Frédéric Frans, ne veut pas le révéler : "Nous n'allons pas dévoiler cela"

L'entraîneur du RWDM, Frédéric Frans, ne veut pas le révéler : "Nous n'allons pas dévoiler cela"

10:30
Maxim De Cuyper trouve que ce joueur belge est sous-estimé : "Il a tout"

Maxim De Cuyper trouve que ce joueur belge est sous-estimé : "Il a tout"

10:00
Anderlecht s'installe sur la Grand-Place avec des séances de dédicaces au rendez-vous

Anderlecht s'installe sur la Grand-Place avec des séances de dédicaces au rendez-vous

09:30
"Le plus beau de ma carrière" : Konstantínos Karétsas aux anges après son magnifique but

"Le plus beau de ma carrière" : Konstantínos Karétsas aux anges après son magnifique but

09:00
"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

08:00
"D'ici 1 an ou 2, je me vois dans un bon club du top" : Adem Zorgane de nouveau très clair sur ses ambitions

"D'ici 1 an ou 2, je me vois dans un bon club du top" : Adem Zorgane de nouveau très clair sur ses ambitions

07:40
Il était bien à Sclessin : le potentiel investisseur est connu et fait peur à tous les supporters du Standard

Il était bien à Sclessin : le potentiel investisseur est connu et fait peur à tous les supporters du Standard

07:20
Plus apparu avec l'équipe première depuis août mais sur le retour : Olivier Renard en attend beaucoup

Plus apparu avec l'équipe première depuis août mais sur le retour : Olivier Renard en attend beaucoup

07:00
Communication trompeuse de la part de DAZN pour ce weekend ? Le monde politique passe à l'action

Communication trompeuse de la part de DAZN pour ce weekend ? Le monde politique passe à l'action

06:30
🎥 Quel bijou ! Konstantinos Karetsas emmène Genk aux portes du top 8 en Europa League

🎥 Quel bijou ! Konstantinos Karetsas emmène Genk aux portes du top 8 en Europa League

23:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 29/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 30/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved