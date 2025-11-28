"Je n'avais pas reconnu mon équipe" : Rik De Mil prépare sa revanche face à la RAAL

Charleroi veut prendre sa revanche contre la RAAL après la défaite de l'aller. Un seul point sépare les deux équipes avant ce derby.

Samedi soir, le Sporting Charleroi accueillera La Louvière pour le choc hennuyer. Un match aux airs de revanche après la défaite 1-0 à l’Easi Arena, avec un point d’écart entre les deux équipes.

Rik De Mil s’est présenté avec lucidité en conférence de presse. Le coach carolo n’a pas oublié ce match aller où son équipe était passée à côté de son sujet. "On a connu des difficultés face à des blocs bas en début de saison passée et on avait progressé là-dessus au fil du temps. Cette saison aussi, on a eu des problèmes et on travaille là-dessus. Dans un tel contexte, il faut être bon et patient avec la balle parce que les Loups sont très bons sur les transitions."

Encore frustré du match aller

Le technicien ne mâche pas ses mots en repensant à cette soirée ratée. "Rien n’allait ce jour-là, dans l’intensité, la grinta, les deuxièmes ballons, les duels, même avec le ballon. Je n’avais pas reconnu mon équipe même si depuis lors on a vu que La Louvière avait posé des soucis à énormément d’équipes, y compris les grosses formations."

De Mil en profite pour souligner le travail de son adversaire. "Le coach là-bas fait vraiment du bon boulot parce qu’après leur tout premier match de la saison contre le Standard, je m’étais dit que cette équipe pourrait avoir des problèmes cette saison."

"Malgré le fait que ce n'est pas une équipe facile à affronter, on doit mieux aborder ce match que lors de l'aller." a t-il conclu. Ce derby hennuyer s'annonce bouillant, car la RAAL surprend et dérange cette saison.