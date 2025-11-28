Maxim De Cuyper trouve que ce joueur belge est sous-estimé : "Il a tout"

Maxim De Cuyper tourne désormais à plein régime en Premier League avec Brighton, mais en Belgique, il continue de suivre ses amis de très près. L'un d'eux, Thomas Van den Keybus, est selon lui largement sous-estimé.

Maxim De Cuyper joue depuis cet été à Brighton, en Premier League. Entre-temps, le latéral a déjà disputé dix matchs au plus haut niveau en Angleterre. Il a même inscrit un but.

En Belgique, il a évidemment encore des amis. L’un d’eux, selon Maxim De Cuyper, est d’ailleurs sous-estimé. "Thomas Van den Keybus, avec qui j’ai joué au Club NXT et à Westerlo", dit-il dans le Nieuwsblad.

"J’ai toujours cru en Thomas, même à un moment où lui-même doutait un peu", poursuit le Diable Rouge. Les deux restent encore régulièrement en contact : "J’ai essayé de lui apprendre à se foutre un peu plus des choses, mais de la bonne manière."

Maxim De Cuyper soutient Thomas Van den Keybus

Cette saison, Thomas Van den Keybus alterne entre le banc et des titularisations avec Westerlo : "Tu ne peux pas constamment tenir compte de tout et de tout le monde. La pression extérieure est parfois meurtrière. J’ai essayé de lui faire comprendre, en tant qu’ami, que c’est seulement comme ça qu’il ferait un pas en avant."

Maxim De Cuyper n’a que de beaux mots pour son ami : "Je trouve que Van den Keybus est un joueur fantastique et un top gars ! Il a tout : la technique, la vitesse, tout ce qu’on veut. Mais mieux vaut ne pas le sous-estimer, car quand les choses deviennent sérieuses, il ne se laissera pas marcher dessus."