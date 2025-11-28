Plus apparu avec l'équipe première depuis août mais sur le retour : Olivier Renard en attend beaucoup

Elyess Dao a disparu de la circulation ces dernières semaines à Anderlecht. Il s'apprête à faire son retour, entre les RSCA Futures et l'équipe première.

Parmi les très jeunes talents étrangés dénichés par Olivier Renard lors de son premier mercato, Elyess Dao avait été l'incarnation de la nouvelle politique menée, aux côtés d'autres jeunes promesses comme Ibrahim Kanaté ou Enzo Sternal. Comme attendu, il avait d'abord renforcé les RSCA Futures, avec un but et deux assists en six matchs de D1B.

L'international U20 marocain a ensuite fini la saison avec l'équipe première, signant deux montées au jeu en championnat. Cette saison, le garçon était sur la feuille de match lors des tours préliminaires européens contre le Sheriff Tiraspol et l'AEK Athènes, montant à nouveau deux fois au jeu.

Près de deux mois sur la touche

En championnat par contre, on ne l'a vu à l'oeuvre qu'avec les RSCA Futures. Dao a débuté six matchs de D1B mais s'est blessé après dix minutes contre le Club NXT à la fin du mois de septembre. Depuis, il n'a toujours pas pu faire son retour à la compétition.

Selon La Dernière Heure, l'ancien espoir de Toulouse et Amiens est toutefois très proche de pouvoir quitter l'infirmerie. L'idée est de lui refaire enchaîner les rencontres avec les RSCA Futures. Mais alterner entre les deux équipes n'est pas toujours simple.

Officiellement, Elyess Dao est désormais un joueur de l'équipe première, il ne s'entraîne que ponctuellement avec les U23. Pas de quoi faciliter les automatismes pour son retour. En équipe première, il y a pourtant un coup à jouer : Anderlecht ne regorge pas d'ailiers droits, surtout avec la blessure de César Huerta.