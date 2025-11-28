Soirée noire pour le RFC Liège : le Beerschot relance la course à la montée

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Nouvelle soirée difficile pour le RFC Liège, battu 3-0 au Beerschot. Les ambitions de montée directe prennent un sérieux coup.

Sans victoire depuis cinq matchs, le RC Liège voit ses ambitions de montée se fragiliser. Le déplacement de vendredi à Anvers s’annonçait compliqué, face à un Beerschot en forme et installé dans le top 3.

Au Kiel, les Liégeois ont compris que la soirée serait longue. Juste avant la pause, Vula a ouvert le score pour les locaux, profitant d’un manque de concentration. Le RFC Liège a tenté de réagir, mais le Beerschot a gardé le contrôle du match.

À quinze minutes du terme, Van La Parra a doublé la mise, confirmant la domination anversoise. En toute fin de partie, Brahic a ajouté un troisième but pour sceller le score, 3-0.

Des statistiques catastrophiques pour le FC Liège

Neuf buts encaissés en cinq matchs, un seul inscrit. Difficile de viser la montée avec un tel rendement offensif. Les Sang et Marine occupent la cinquième place, à égalité avec Lommel, vainqueur contre Eupen ce soir.

Le Beerschot avance à grands pas. Avec 33 points, soit dix de plus que Liège, les Anversois prennent leurs distances en haut du classement.