7 millions versés à l'Union mais pas la moindre titularisation : Gustaf Nilsson va agiter le mercato hivernal

Dévy Rigaux assume la succession de Vincent Mannaert au Club Brugge. Cet hiver, il aura plusieurs dossiers complexes à négocier sur le marché des transferts, y compris celui de Gustaf Nilsson.

Si Dévy Rigaux a dû attendre le départ de Vincent Mannaert au sein de la fédération pour être officiellement nommé directeur sportif, il oeuvre à Bruges depuis 2009. Il y a plus de dix ans, il a par exemple réussi à convaincre un certain José Izquierdo de signer en Venise du Nord.

Cet hiver, il sera une nouvelle fois chargé de renforcer l'effectif des Blauw en Zwart. Cela passera aussi par le départ (sous forme de prêt ou de transfert définitif) d'éléments en manque de temps de jeu. Parmi les joueurs qui pourraient changer d'air, on trouve Gustaf Nilsson. Le Suédois au profil atypique a été acheté près de 7 millions à l'Union Saint-Gilloise à l'été 2024, marquant même trois buts en sélection. Mais cette saison, il est tombé aux oubliettes : pas la moindre titularisation.

Plus dans les plans de Nicky Hayen

"Il a montré à l'Union qu'il possède des qualités spécifiques et qu'il peut être très précieux. La saison dernière, il a bien démarré chez nous (9 buts et 5 assists en phase classique NDLR)", rappelle Dévy Rigaux au micro de DAZN.

"Gustaf a subi plusieurs blessures qui l'ont freiné. Il lui est alors devenu difficile de retrouver sa place dans une machine bien huilée comme le Club de Bruges. Romeo Vermant a pleinement saisi sa chance lors des play-offs, nous avons ensuite acheté Nicolo Tresoldi, qui montre pourquoi nous croyons en lui", poursuit le directeur sportif brugeois.

Malgré un contrat jusqu'en juin 2028, Nilsson est bien sur le départ : "À la fin du mercato estival, il y avait un certain intérêt, mais aucun accord idéal n'a été conclu. Nous allons chercher une solution de départ pour lui cet hiver, oui".