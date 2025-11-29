9 buts et 8 assists en 9 matchs cette saison : le déclic de Roman Ferber a eu lieu...à l'Union

Cet été, Roman Ferber a quitté l'Olympic Charleroi pour le FC Atert Bissen. Il vit une seconde jeunesse au Luxembourg.

Avec ses 13 buts, Roman Ferber avait joué un grand rôle dans la montée de l'Olympic Charleroi en D1B la saison dernière. Mais à l'image d'autres cadres de l'équipe, la révolution en coulisse l'a poussé à aller voir ailleurs. Du haut de ses 32 ans, il s'est offert la première expérience à l'étranger de sa carrière, attiré par le contrat de quatre ans proposé.

Ferber n'a pas posé ses valises très loin : il évolue au Luxembourg, à l'Atert Bissen. La greffe a bien pris : 9 buts et 8 assists en 9 matchs disputés. Son arrivée a changé la donne : jusqu’à mi-septembre, l'équipe tournait 0,8 point par match. Depuis, la moyenne est montée à 2,7 par rencontre.

Dans son élément

"Je suis arrivé tard parce que ma venue était liée à l’état de santé de Dave Turpel, (attaquant bien connu du foot luxembourgeois, notamment passé par Virton, qui a annoncé sa fin de carrière il y a un mois). S’il avait été apte, je ne serais même pas venu", avoue Ferber dans son interview accordée au média local Le Quotidien.

En BGL Ligue, le Carolo brille par sa lucidité dans le dernier geste : il marque comme il respire mais n'en oublie pas de faire jouer ses équipiers pour autant. "Un jour, un coach de l’Union Saint-Gilloise (le club pour qui il a le plus joué dans sa carrière NDLR) m’a parlé de statistiques autour des buts. Depuis, je me demande toujours si un coéquipier a un pourcentage de chance de marquer plus grand que moi, en fonction de sa position.

Son mètre 92 l'a parfois enfermé dans des cases en termes de profils : "J’ai toujours eu ce problème dans n’importe quel club, avec mon physique : mes coaches me placent en pointe. Mais moi, j’ai commencé en tant que meneur de jeu. J’aime faire jouer les autres, mais je suis victime de mon gabarit. Des fois, j’en plaisante en me disant que si j’avais fait 20 cm de moins, j’aurais peut-être fait une autre carrière".

