Dortmund, Milan et City en alerte : un prodige de Pro League affole toute l'Europe

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Dortmund, Milan et City en alerte : un prodige de Pro League affole toute l'Europe

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le KRC Genk a fait ce qu'on attendait d'un club belge en Europe, c'est à dire s'imposer et améliorer le coefficient UEFA de la Belgique.

Le KRC Genk s’est imposé avec maîtrise face au FC Bâle en Europa League. Les Limbourgeois occupent la neuvième place de la phase de ligue et peuvent viser le top 8.

Avec 10 points sur 15, ils réalisent un très bon parcours sur la scène européenne. Konstantinos Karetsas a volé la vedette. Le milieu offensif de 17 ans a allumé le stade avec un but sorti de nulle part.

C’est pour l’instant le plus beau but de sa carrière. "Peut-être bien oui, avec celui contre La Gantoise. Il lui ressemblait beaucoup", expliquait-il dans la soirée.

Les grands clubs envoient des recruteurs pour suivre le jeune talent Karetsas

Karetsas avait une bonne raison de sortir quelque chose de spécial. Selon Het Laatste Nieuws, pas moins de 23 recruteurs avaient fait le déplacement pour observer le jeune grec.

Lire aussi… Konstantínos Karétsas obtient un précieux sésame quelques jours seulement après avoir fêté ses 18 ansParmi eux, Dortmund, Leverkusen, Monaco, Milan et Manchester City. Ce qui est sûr, c'est qu'il quittera Genk pour un grand club. Il a le talent pour briller dans les plus grands championnats.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
FC Basel
Konstantinos Karetsas

Plus de news

Deux Anderlechtois incertains pour le derby face à l'Union : l'entraînement du jour sera décisif

Deux Anderlechtois incertains pour le derby face à l'Union : l'entraînement du jour sera décisif

08:00
Konstantínos Karétsas obtient un précieux sésame quelques jours seulement après avoir fêté ses 18 ans

Konstantínos Karétsas obtient un précieux sésame quelques jours seulement après avoir fêté ses 18 ans

12:20
Le Standard ouvert à la venue de celui qui a contribué à couler Bordeaux ? Le point sur la situation

Le Standard ouvert à la venue de celui qui a contribué à couler Bordeaux ? Le point sur la situation

07:20
"Le plus beau de ma carrière" : Konstantínos Karétsas aux anges après son magnifique but

"Le plus beau de ma carrière" : Konstantínos Karétsas aux anges après son magnifique but

09:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/11: Renard

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/11: Renard

07:00
Un coup venu d'Italie ? Olivier Renard creuserait une piste en Serie C pour Anderlecht

Un coup venu d'Italie ? Olivier Renard creuserait une piste en Serie C pour Anderlecht

07:00
🎥 Kevin De Bruyne fait plaisir à son coéquipier Noa Lang d'une belle manière

🎥 Kevin De Bruyne fait plaisir à son coéquipier Noa Lang d'une belle manière

06:30
🎥 "On mérite notre victoire" : Vincent Euvrard peut enfin sourire après le succès du Standard à Malines Interview

🎥 "On mérite notre victoire" : Vincent Euvrard peut enfin sourire après le succès du Standard à Malines

06:00
Des satisfactions, mais aussi des échecs malgré la victoire : les notes du Standard contre Malines Analyse

Des satisfactions, mais aussi des échecs malgré la victoire : les notes du Standard contre Malines

23:00
Mikel Arteta fait le point sur la blessure de Leandro Trossard : faut-il s'inquiéter ?

Mikel Arteta fait le point sur la blessure de Leandro Trossard : faut-il s'inquiéter ?

23:20
Pas du grand football, mais l'essentiel est là : le Standard surprend Malines et revient (un peu) dans le coup

Pas du grand football, mais l'essentiel est là : le Standard surprend Malines et revient (un peu) dans le coup

22:39
Soirée noire pour le RFC Liège : le Beerschot relance la course à la montée

Soirée noire pour le RFC Liège : le Beerschot relance la course à la montée

22:30
DAZN inquiète la Pro League : la diffusion pourrait basculer à tout moment

DAZN inquiète la Pro League : la diffusion pourrait basculer à tout moment

22:00
Le sort s'acharne sur le Standard : un nouveau titulaire sort sur blessure après 25 minutes !

Le sort s'acharne sur le Standard : un nouveau titulaire sort sur blessure après 25 minutes !

21:30
"C'est impressionnant" : Maxim De Cuyper bluffé par le concurrent du Club de Bruges en Pro League

"C'est impressionnant" : Maxim De Cuyper bluffé par le concurrent du Club de Bruges en Pro League

21:40
Une occasion en or qui va échapper à Anderlecht ? Un nouveau prétendant se positionne

Une occasion en or qui va échapper à Anderlecht ? Un nouveau prétendant se positionne

21:20
Le Club de Bruges s'était-il vu plus beau que la réalité ? Une icône du club dézingue Nicky Hayen

Le Club de Bruges s'était-il vu plus beau que la réalité ? Une icône du club dézingue Nicky Hayen

19:30
Première défaite de la saison pour le Bayern : Vincent Kompany prend position et étonne la presse allemande

Première défaite de la saison pour le Bayern : Vincent Kompany prend position et étonne la presse allemande

21:00
Le Club de Bruges pourrait toucher gros : la Premier League s'arracherait l'un de ses défenseurs

Le Club de Bruges pourrait toucher gros : la Premier League s'arracherait l'un de ses défenseurs

20:34
"Je n'avais pas reconnu mon équipe" : Rik De Mil prépare sa revanche face à la RAAL

"Je n'avais pas reconnu mon équipe" : Rik De Mil prépare sa revanche face à la RAAL

20:00
Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'Union

Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'Union

19:00
Landry Dimata écrase la concurrence : la curieuse statistique de l'UEFA en Ligue des Champions

Landry Dimata écrase la concurrence : la curieuse statistique de l'UEFA en Ligue des Champions

18:30
Bon sang ne saurait mentir : le fils d'un ancien du Standard commence à percer à La Gantoise

Bon sang ne saurait mentir : le fils d'un ancien du Standard commence à percer à La Gantoise

18:00
Anderlecht peut-il se hisser au niveau de Bruges et de l'Union ? "Nous nous rapprochons, mais..."

Anderlecht peut-il se hisser au niveau de Bruges et de l'Union ? "Nous nous rapprochons, mais..."

17:30
Enfin de clarté ? Le signal fort de DAZN à ses abonnés pour la suite de saison

Enfin de clarté ? Le signal fort de DAZN à ses abonnés pour la suite de saison

17:00
La suspension qui tombe mal face au Standard : "C'est un joueur essentiel pour nous"

La suspension qui tombe mal face au Standard : "C'est un joueur essentiel pour nous"

16:30
David Hubert de retour au Lotto Park : "Ça a matché avec beaucoup de gens à Anderlecht, avec d'autres moins"

David Hubert de retour au Lotto Park : "Ça a matché avec beaucoup de gens à Anderlecht, avec d'autres moins"

15:30
Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"

Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"

16:00
Un porte-bonheur pour le Standard, moins pour Anderlecht : les arbitres du weekend sont connus

Un porte-bonheur pour le Standard, moins pour Anderlecht : les arbitres du weekend sont connus

15:00
Deux absents de taille pour Charleroi face à la RAAL : "Il doit être plus intelligent"

Deux absents de taille pour Charleroi face à la RAAL : "Il doit être plus intelligent"

14:30
"Il est tombé comme un enfant" : Nicolas Raskin au coeur d'une polémique en Europa League

"Il est tombé comme un enfant" : Nicolas Raskin au coeur d'une polémique en Europa League

13:30
Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)

Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)

13:46
🎥 Quel bijou ! Konstantinos Karetsas emmène Genk aux portes du top 8 en Europa League

🎥 Quel bijou ! Konstantinos Karetsas emmène Genk aux portes du top 8 en Europa League

27/11
1
🎥 Dans une forme diabolique : quand Diego Moreira renverse Crystal Palace

🎥 Dans une forme diabolique : quand Diego Moreira renverse Crystal Palace

14:00
Hein Vanhaezebrouck se montre très critique envers Nicky Hayen : "Ça n'a absolument pas fonctionné"

Hein Vanhaezebrouck se montre très critique envers Nicky Hayen : "Ça n'a absolument pas fonctionné"

13:00
🎥 Un match dégénère en bagarre générale : la police intervient et 17 rouges tombent

🎥 Un match dégénère en bagarre générale : la police intervient et 17 rouges tombent

12:40

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 5
Ludogorets Ludogorets 3-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
PAOK PAOK 1-1 Brann Brann
FC Porto FC Porto 3-0 Nice Nice
Aston Villa Aston Villa 2-1 Young Boys Bern Young Boys Bern
Feyenoord Feyenoord 1-3 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Lille OSC Lille OSC 4-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0-0 Freiburg Freiburg
AS Roma AS Roma 2-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
Fenerbahce Fenerbahce 1-1 Ferencváros Ferencváros
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 1-0 FCSB FCSB
Real Betis Real Betis 2-1 Utrecht Utrecht
KRC Genk KRC Genk 2-1 FC Basel FC Basel
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 2-1 Sturm Graz Sturm Graz
Bologna Bologna 4-1 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 0-6 Lyon Lyon
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-4 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Rangers FC Rangers FC 1-1 Braga Braga
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-0 Malmö Malmö
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved