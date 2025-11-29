Dortmund, Milan et City en alerte : un prodige de Pro League affole toute l'Europe

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le KRC Genk a fait ce qu'on attendait d'un club belge en Europe, c'est à dire s'imposer et améliorer le coefficient UEFA de la Belgique.

Le KRC Genk s’est imposé avec maîtrise face au FC Bâle en Europa League. Les Limbourgeois occupent la neuvième place de la phase de ligue et peuvent viser le top 8.

Avec 10 points sur 15, ils réalisent un très bon parcours sur la scène européenne. Konstantinos Karetsas a volé la vedette. Le milieu offensif de 17 ans a allumé le stade avec un but sorti de nulle part.

C’est pour l’instant le plus beau but de sa carrière. "Peut-être bien oui, avec celui contre La Gantoise. Il lui ressemblait beaucoup", expliquait-il dans la soirée.

Les grands clubs envoient des recruteurs pour suivre le jeune talent Karetsas

Karetsas avait une bonne raison de sortir quelque chose de spécial. Selon Het Laatste Nieuws, pas moins de 23 recruteurs avaient fait le déplacement pour observer le jeune grec.

Parmi eux, Dortmund, Leverkusen, Monaco, Milan et Manchester City. Ce qui est sûr, c'est qu'il quittera Genk pour un grand club. Il a le talent pour briller dans les plus grands championnats.