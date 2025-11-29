"Kompany nous surpassera tous" : un grand coach belge est sûr que l'ancien Mauve ira très loin

Est-ce qu'on en fait trop avec Vincent Kompany ? Pour Hugo Broos, pas du tout. Le coach du Bayern pourrait dépasser tous les plus grands entraîneurs belges.

Hugo Broos arrive au terme de sa carrière d’entraîneur, mais il aura marqué l’Afrique du Sud. Arrivé en 2021, le sélectionneur belge a rempli son contrat en qualifiant les Bafana Bafana pour la Coupe du monde 2026. Une performance qui remet le pays sur la carte du football mondial et qui place son équipe dans le pot 3, où la Belgique pourrait croiser sa route.

Un duel qu’il préfère éviter, même s’il sait qu’il n’aura pas son mot à dire lors du tirage. Dans un entretien accordé à la DH, il s’est confié avec franchise, loin du ton diplomatique.

Bientôt la fin de carrière

Préparer la Coupe d’Afrique à 73 ans lui a coûté énormément d’énergie, plus qu’il ne veut l’admettre. "C’est le bon moment pour arrêter. L’Afrique du Sud m’a proposé un rôle de conseiller. Pourquoi pas… Je n’aurai plus besoin d’être aussi souvent ici, et je n’aurai plus à penser au football tous les jours."

Interrogé sur sa place dans l’histoire des entraîneurs belges, Broos ne se cache pas. "Oui, je pense que je mérite ma place parmi eux", dit-il en évoquant Thys, Goethals ou Gerets. Ses quatre titres d’entraîneur de l’année parlent pour lui.

Lire aussi… Alexander Blessin a failli surprendre le Bayern : Vincent Kompany remet les choses au clair›Et puis il y a le cas Vincent Kompany. Là encore, Broos est direct. "Si Kompany continue ainsi, il nous surpassera tous." Selon lui, le jeune coach du Bayern est voué à aller très haut. Il pousse l’analyse plus loin : "Je suppose que son prochain club sera Manchester City."